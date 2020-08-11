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НТЦ КОНАР совместно со Всероссийским НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева провели первичную аттестацию криогенного испытательного стенда CTF24. На сегодня это единственный аттестованный криогенный стенд в Российской Федерации.

11 августа, 2020 13

Аттестация проводилась на соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 8.568-2017. По результатам исследования получен аттестат №2072/0086-20, свидетельствующий, что криогенный испытательный стенд CTF24 признан пригодным для использования по заявленному назначению.

– Полученный документ подтвердил, что стенд, размещенный в НТЦ КОНАР, может применяться в качестве оборудования для проведения криогенных испытаний при низких температурах. А также для пневматических испытаний арматуры и технологического оборудования, материала корпусных деталей, сварных швов на прочность, плотность и герметичность относительно внешней среды. На стенде можно испытывать герметичность уплотнений, в том числе, запорного органа арматуры, других подвижных и неподвижных соединений, включая гелиевое течеискание, – рассказал руководитель проекта «Криогенные испытания» АО «КОНАР» Вадим Гоголев.

Мощности стенда позволяют проводить испытания в диапазоне давления от 0 до 30 МПа, при температуре от –196°C до +20°C, в разной испытательной среде. Различные режимы можно задавать на каждом из этапов. Уникальность стенда заключается в автономном режиме работы: реализована возможность его программирования. Так как стенд имеет три камеры, это позволяет в одной проводить испытания, а в двух других охлаждать арматуру для последующих тестов. Охлаждение арматуры происходит несколькими способами: заполнение ванны жидким азотом, распылением жидкого азота в ванне или их комбинацией. Особенностью стенда является возможность приготовления для проведения испытаний готовой смеси азота и гелия в любом процентном соотношении компонентов.

Сайт ГП Конар, 10 августа


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