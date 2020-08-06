Экономика Китая после кризиса COVID-19. Краткие заметки по пятилетнему планированию промышленности в 2021–2025 годах

В 2021 году в Китае начнется реализация 14-го пятилетнего плана, обозначенного на 2021–2025 годы. Система пятилетнего планирования пришла в Китай из СССР, и первые планы пятилеток делались на основе частично заимствованного советского опыта. Система планирования и реализации пятилетних планов Китая прошла эволюцию от копирования к самостоятельной и уникальной политике, которая оказывает положительное воздействие на экономику и развитие Китая в целом.

Естественно, пятилетние планы связаны между собой, и при рассмотрении последних 3–4 пятилеток можно увидеть, как развивалась экономика Китая, через призму пятилетнего планирования. Для начала необходимо отметить следующие моменты, связанные с пятилетним планированием в Китае: в разработке пятилетнего плана принимают участие все министерства и ведомства, а также поступают предложения от предприятий и различных ассоциаций. Головной структурой, на которой лежит подготовка объединенного плана, его финальной версии, а также координация планирования, является такая структура, как Государственный комитет по делам развития и реформ КНР. Данная структура осуществляет реализацию макроэкономической политики. После разработки пятилетнего плана и согласования его основных моментов между ведомствами, крупными компаниями и общественными объединениями план поступает для обсуждения и рассмотрения вопроса его принятия к делегатам двух сессий. Обычно пятилетние планы принимаются и утверждаются в первом полугодии начинающейся пятилетки.

Далее мы кратко рассмотрим эволюцию пятилетних планов с 2000 по 2020 год. За этот период в Китае произошли существенные изменения как в экономической (Китай стал второй по величине экономикой в мире), так и в социальной жизни (рост городского населения, увеличение числа лиц с высшим и средним образованием), проведение крупных международных мероприятий, таких как Олимпиада – 2008. Для читателей журнала в первую очередь скорее всего интересны механизмы и опыт реализации разных мероприятий, которые позволили Китаю за последние двадцать лет создать и модернизировать многие отрасли промышленности, которые стали конкурентоспособными по отношению к крупнейшим западным производителям. В первую очередь это касается ИКТ и машиностроения.

10-я пятилетка реализовывалась в 2001–2005 годах, в эту пятилетку Китай стал членом такой организации, как ВТО (2001 год), что открыло перед ним дополнительные возможности для расширения экспорта. При этом наряду с уверенным экономическим ростом, который соответствовал заложенным плановым показателям, стало ясно, что Китай в своем развитии начал сталкиваться с серьезными экологическими проблемами. В соответствии с пятилетним планом на национальном уровне были приняты различные программы, направленные на снижение уровня неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Снижение нагрузки на окружающую среду начало реализовываться в том числе через реструктуризацию промышленности и энергетики. В промышленности усилились меры контроля уровня загрязнений, существенная часть предприятий провела реконструкцию очистных сооружений и/или модернизировала производственные линии, часть предприятий была закрыта.

В области энергетики в Китае в 10-й пятилетке и сейчас до настоящего времени преобладает уголь как один из основных источников снабжения энергией. Ситуация сокращения использования угля для генерации электроэнергии на данный момент выглядит не совсем очевидной. Можно отметить, что в Китае есть планы постройки новых электростанций после 2020 года, работающих на угле. С одной стороны, наблюдается существенный рост генерации на основе возобновляемых источников энергии, на данный момент около 5% электроэнергии генерируется ими, по сравнению 2002 годом (10-я пятилетка), рост составил более чем 25 раз, увеличивается потребление нефти и газа – считается, что эти ископаемые источники топлива дают меньший уровень выбросов (газы и частицы), однако если посмотреть статистику прироста эмиссии СО2 (один из основных показателей, свидетельствующих о промышленном развитии и ситуации с экологией), мы видим, что рост выбросов СО2 стабилизировался на определенном уровне только к концу 13-й пятилетки, т.е к концу 2020 года

Начатые мероприятия в области окружающей среды продолжились в 11, 12, 13-й пятилетках и планируются для дальнейшей реализации в 14-й пятилетке. В пятилетние планы начиная с 11-й пятилетки заложены контрольные индикативные уровни выбросов, которые в том числе определяют развитие промышленности и энергетики. В 13-м пятилетнем плане, который реализуется сейчас в Китае, были предусмотрены меры, направленные на ужесточение стандартов в области окружающей среды.

Журнал ТПА №4(август), в сокращении, 6 августа