КАДРЫ. КОНАР принимает на работу стипендиатов корпоративного конкурса. Программа поддержки одаренной молодежи «Стипендия компании» действует в течение шести лет

В программе участвуют студенты механико-технологического и физико-металлургического факультетов ЮУрГУ, учащиеся Южно-Уральского государственного технического колледжа и Челябинского механико-технологического техникума.

Критериями для отбора претендентов в период до введения карантина были активная научная работа, участие в общественной жизни своего учебного заведения, учеба только на «хорошо» и «отлично». По результатам выполнения порученного задания КОНАР выплачивал студентам корпоративную стипендию, а после окончания обучения — пригласил на работу.

Среди вчерашних выпускников, а ныне работников КОНАРа, можно отметить еще несколько человек. В их числе стипендиат конкурса 2018 года Николай Финеев. Он планировал начать работу в АО «КОНАР» в 2019 году, после окончания техникума. Но в тот момент Николая призвали на службу в армию, вернулся он в этом году и в настоящий момент трудоустраивается оператором станков с ЧПУ. Весь период обучения в ЮУГТК проходил практику в КОНАРе Вильнар Хужин. И в конце июля 2020 года он поступил на работу оператором станков с ЧПУ 3 разряда. Здесь же работают его отец и братья.

Кроме того, в АО «КОНАР» работают выпускники ВУЗов, участники проекта «Управление карьерой – кадровый резерв», который реализовывался в 2015-2016 гг. Студенты выпускных курсов участвовали в деятельности проектных групп, которыми руководили сотрудники Промышленной группы КОНАР. Они разрабатывали проекты, защищали их и получали экспертные оценки. Двенадцать человек связали свою профессиональную жизнь с КОНАРом. Сейчас молодые специалисты трудятся в самых разных подразделениях – в бухгалтерии, службе качества, в технических службах.

– В индустриальном парке «Станкомаш» постоянно создаются новые производственные площадки и образуется большое количество новых рабочих мест, – отметила руководитель службы развития профессиональных квалификаций АО «КОНАР» Елена Соколова. – Промышленная группа нуждается в кадрах, как с высшим образованием, так и с профессионально-техническим, поэтому мы активно сотрудничаем с талантливыми выпускниками. Рады видеть людей, готовых развиваться и работать в полную силу.

Сайт ПГ КОНАР, 29 июля (в сокращении)