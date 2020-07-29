Гибридный формат выставок в 2020 г. объявила после Сахалина Тюмень!

В 2020 году мероприятие впервые пройдет в комбинированном формате: помимо радости живого общения на площадке участники смогут использовать все преимущества онлайн-присутствия: доступ к ключевым дискуссионным площадкам, обмен контактами, возможность вести переговоры, задавать вопросы спикерам. В меняющихся условиях крайне важно найти новые точки роста для всего топливно-энергетического комплекса нашей страны. Именно поэтому TNF 2020 ставит перед собой задачу стать не просто дискуссионной площадкой, но совместными усилиями ключевых игроков разработать комплекс предложений, которые помогут отрасли трансформироваться, сохраняя за собой статус драйвера экономики России. Модератор Сергей Брилев, телеведущий, заместитель генерального директора телеканала «Россия» Приглашенные участники:

§ Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов

§ Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

§ Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин

§ Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон

§ Председатель совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг

§ Председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков

§ Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен Ван Берден

Лента "Модернизация российского ТЭК", 29 июля »