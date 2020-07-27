Генеральным директором ПАО ОМЗ назначен Евгений Кислицын, ранее занимавший пост исполнительного директора ООО "ГПБ развитие активов». ОМЗ партнер Газпромбанка - собственника НПФ ЦКБА

Новые назначения в ОМЗ утверждены собранием совета директоров, которое прошло 22 июля 2020 года. Ранее новый состав совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров 16 июля 2020 года.

Е. Кислицын окончил Уральский государственный технический университет по специальности "Экономика и управление на металлургических предприятиях" и Высшую школу финансового менеджмента Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе МВА "Финансы". Свою карьеру он начал с аудиторско-консалтингового бизнеса, где в течение восьми лет осуществлял методическое и административное руководство консалтинговыми и аудиторскими проектами на крупных предприятиях (черная металлургия, горнодобывающая промышленность, строительство, приборостроение, авиастроение, ВПК). С 2006 по 2011 год на позиции первого заместителя генерального директора, а затем генерального директора, занимался развитием "Уральского турбинного завода". С 2017 по 2019 год — директор по развитию, член правления ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (Аэропорт Пулково). С июля по декабрь 2019 года Евгений Кислицын был президентом энергомашиностроительной компании "РЭП Холдинг". Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) - одна из ведущих российских компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк.

Источник: RUPEC , 24 июля