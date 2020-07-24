Нефтесервисная компания ERIELL Group закупила 9500 тонн российских труб для газопровода в Узбекистане. Кто будет поставлять газовую арматуру DN 1000 и 1200?

Группа ЧТПЗ поставила нефтесервисной компании ERIELL Group более 9 500 тонн сварных труб большого диаметра для строительства газопровода-коллектора от установки подготовки природного газа УППГ-2 Самантепе до установки подготовки природного газа УППГ-1 Самантепе в Узбекистане. Трубы диаметром 1 020 мм с толщиной стенки 11 мм из низколегированной стали класса прочности X60MS изготовлены на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Нефтесервисная компания ERIELL Group совместно со структурными подразделениями АО «Узбекнефтегаз» ввела в промышленную эксплуатацию самый крупный газопровод-коллектор в рамках реализации «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы». Строительно-монтажные работы газопровода от УППГ-2 (Установка предварительной подготовки газа) Самантепе до УППГ-1 Самантепе длились 85 дней. Для его строительства было поставлено из России 9 500 тонн трубной продукции. В рамках реализации данной программы, газопровод-коллектор от УППГ-2 Самантепе до УППГ-1 Самантепе является самым крупным. Дожимная компрессорная станция "Самантепе" предназначена для подготовки и транспорта газа на Мубарекский ГПЗ в период довыработки месторождений в условиях истощения пластовой энергии, с целью поддержания давления транспорта высокосернистого газа.

Источник: Глава "Эриэлл Нефтегазсервис" Виталий Докунихин на канале ТЭК-ТВ, 24 июля