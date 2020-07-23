Как спасти выставки и ярмарки по сантехнике, вентиляции и кондиционированию (ISH, Акватерм и др.)? ОБРАЩЕНИЕ!

Леди и джентльмены,

Хотя все мы в настоящее время сталкиваемся с новыми проблемами, мы в Messe Frankfurt твердо верим в экономическую значимость выставок, особенно ISH, и делаем все возможное, чтобы поддержать процесс восстановления экономики.

Ярмарки представляют собой уникальные, сложные форматы, дополнительную ценность которым превносят встречи между людьми. Дополнительные цифровые форматы расширяют эти возможности. И тем более это применимо в ограничительных условиях, продолжительность которых в настоящее время не может быть точно оценена.

ISH (АКВАТЕРМ) является движущей силой сектора и экономическим локомотивом для санитарно-гигиенической промышленности, а также для всей сферы строительных услуг. В связи с этим мы в Messe Frankfurt объединили свои усилия с организаторами ISH, чтобы взять на себя ответственность перед сектором.

ISH 2021 в марте следующего года станет первым значимым на международном уровне событием для сектора санитарии и вентиляции и кондиционирования с начала пандемии. Естественно, основное внимание будет уделено безопасности и здоровью всех участников, и, хотя будут ограничения, они не повлияют на актуальность тем и продуктов на выставке, что подтверждается количеством регистраций, которые мы получаем каждый день. Давайте встанем плечом к плечу и посмотрим вперед вместе. Национальному и международному санитарно-климатическому сектору нужна надежная платформа, которая принимает все вызовы и использует возникающие возможности — это ISH во Франкфурте-на-Майне.

Источник: https://www.c-o-k.ru/, 23 ИЮЛЯ