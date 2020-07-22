В 2020 году Томский электромеханический завод - производитель интеллектуальных электроприводов для арматуры отмечает свое 100-летие

Завод начинает свою историю с 1920 года, к 1941 года он стал предприятием союзного значения. Завод многократно переживал реконструкции. Проведено техническое перевооружение производства, обеспечивающее высокий уровень качества выпускаемой продукции и создание соответствующей культуры производства. Сегодня предприятие представляет собой современный машиностроительный комплекс, включающий разработку и производство конкурентноспособной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости.

Серийное производство интеллектуальных электроприводов серии 3ЭП1 предназначены для управления запорной, запорно-регулирующей арматурой, шаровыми кранами используемыми на технологических и магистральных линиях нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, в энергетике и коммунальном хозяйстве.

ОАО «ТЭМЗ» выпускает электроприводы напряжением как 380 В, так и 127 В (шахтный вариант, взрывозащищённый).

Блок управления встроенный, со всеми необходимыми функциями.

Сайт ТЭМЗ, 16 июля