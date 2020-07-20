После интенсивных обсуждений с многочисленными экспонентами руководство ISH 2021 (аналог выставки АКВАТЕРМ в Москве) приняло решение о переносе срока отмены бронирования выставочного стенда без штрафных санкций с 24 июля до 10 сентября 2020 года

После того, как организаторы получили информацию о текущих гигиенических и защитных мерах, соблюдение которых требует земля Гессен при проведении ISH 2021, организаторы стали получать вопросы от многих экспонентов. Естественно, и экспоненты, и Messe Frankfurt полностью осознают, что эти меры приняты для защиты всех участников ярмарки. При этом первоочередное внимание уделяется безопасности и здоровью всех экспонентов, посетителей, партнеров по обслуживанию и сотрудников. Хотя будут ограничения, но они не повлияют на актуальность тем и продуктов на выставке. Это подтверждается количеством регистраций, которые Messe Frankfurt фиксирует каждый день.

«Мы уверены, что в ближайшие месяцы общество постепенно вернется к нормальной жизни, и поэтому действуем в соответствии с оценкой наших партнеров по патронажу, согласно которой, учитывая ожидаемый позитивный сценарий, появится возможность ослабить правила санитарных требований и гигиены, применяемые к ISH 2021. Кроме того, недавние опросы показывают, что большинство посетителей выставки ожидают, что ISH 2021 станет признаком того, что после кризиса дела снова пойдут вверх», — говорит Вольфганг Марзин, президент и главный исполнительный директор Messe Frankfurt.

На ISH 2021 будет в значительной степени будет влиять стратегия «Зеленого соглашения» ЕС. Таким образом, индустрия кондиционирования и вентиляции представит свой вклад в борьбу с пандемией — использованием ультрасовременных технологий для снабжения зданий свежим воздухом, тем самым способствуя минимизации распространения Covid-19 в помещениях. Гигиена в настоящее время находится в центре внимания всех производителей. Большой интерес проявляется к бесконтактной арматуре и современному управлению водными ресурсами в зданиях, которые являются важными аспектами выставки ISH.

Представители монтажных организаций, промышленных предприятий, компаний розничной и оптовой торговли, проектировщики и архитекторы встречаются на выставке ISH во Франкфурте-на-Майне каждые два года. ISH является наиболее важным местом для личных и деловых контактов в секторе HVAC и лидирующим местом для ознакомления с продуктами этого сектора вживую. Ближайшая выставка ISH пройдет с 22 по 26 марта 2021 года (с понедельника по пятницу).

Источник: https://www.c-o-k.ru, 17 июля



