ТПА-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) всех видов и типов арматуры

278 номинальные параметры арматуры: Количественные значения функциональных характеристик арматуры, а также стандартных величин номинального диаметра и номинального давления, указанных без учёта допускаемых отклонений

279 номинальное давление PN (Нрк. условное давление): Наибольшее избыточное давление, выраженное в бар (кгс/см2), при температуре рабочей среды 20 ºС, при котором обеспечивается заданный срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, имеющих определённые размеры, обоснованные расчётом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20 ºС

П р и м е ч а н и е – При обозначении номинального давления в бар (кгс/см2) размерность не приводят (например, PN 16, PN 420). При необходимости в обозначении номинального давления в других физических величинах обязательно приводят размерность, при этом рекомендуется такое обозначение приводить в скобках после значения номинального давления в бар (кгс/см2), например: PN 16 (1,6 МПа).

280 номинальный диаметр DN (Нрк. диаметр условного прохода; условный проход; номинальный размер; условный диаметр; номинальный проход): Параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры

П р и м е ч а н и е – Номинальный диаметр приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах и соответствующему ближайшему значению из ряда чисел, принятых в установленном порядке.

281 рабочее давление Рр: Наибольшее избыточное давление, при котором возможна длительная работа арматуры при выбранных материалах и заданной температуре

П р и м е ч а н и я

Другие определения термина «рабочее давление»:

а) наибольшее избыточное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса, без учёта гидростатического давления среды и допустимого кратковременного повышения давления во время действия предохранительного клапана, максимальное избыточное давление при нормальных условиях эксплуатации;

б) максимальное избыточное давление в оборудовании и трубопроводах при нормальных условиях эксплуатации, определяемое с учётом гидравлического сопротивления и гидростатического давления.

Под нормальным протеканием рабочего процесса следует понимать условия (давление, температуру), при сочетании которых обеспечивается безопасная работа.

282 расчётное давление Р: Избыточное давление, на которое производится расчёт прочности арматуры

П р и м е ч а н и е – Определение термина «расчётное давление» в других нормативных документах: «Максимальное избыточное давление в оборудовании или трубопроводах, используемое при расчёте на прочность при выборе основных размеров, при котором предприятием–изготовителем допускается работа данного оборудования или трубопровода при расчётной температуре при нормальных условиях эксплуатации.

Расчётное давление принимают, как правило, равным рабочему давлению или свыше.

283 пробное давление Рпр, Ph (Нрк. давление гидроиспытаний, давление опрессовки):

1) Избыточное давление, при котором следует проводить испытание арматуры на прочность;

2) Избыточное давление, при котором следует проводить испытание арматуры на прочность и плотность водой при температуре от 5 ºС до 70 ºС, если в документации не указаны другие температуры

284 управляющее давление Рупр: Диапазон значений давления управляющей среды привода, обеспечивающего нормальную работу арматуры

285 перепад давления ΔР: Разность между давлениями на входе в арматуру и выходе из арматуры

П р и м е ч а н и е – Давление на входе в арматуру измеряется на расстоянии одного номинального диаметра от входного патрубка, давление на выходе – на расстоянии пяти номинальных диаметров от выходного патрубка.

286 допустимый (максимальный) перепад давления ΔРmax: Предельная величина перепада давления, учитываемая при проектировании арматуры

П р и м е ч а н и е – Допустимый перепад давления учитывается:

- в силовом расчёте арматуры для выбора привода (или исполнительного механизма);

- в гидравлическом расчёте для обеспечения бескавитационного режима работы на воде, критического режима работы на паре или недопустимости ускоренного эрозионного износа деталей затвора.

287 минимальный перепад давления ΔРmin: Наименьшее значение перепада давления, при котором арматура выполняет свою функцию

288 расчётная температура Т: Температура стенки корпуса арматуры, равная максимальному среднеарифметическому значению температур на его наружной и внутренней поверхностях в одном сечении при нормальных условиях эксплуатации

289 коэффициент сопротивления ζ (Нрк. коэффициент гидравлического сопротивления): Отношение потерянного полного давления в арматуре к скоростному (динамическому) давлению в расчётном сечении

п р и м е ч а н и я

За расчётное сечение принимается проходное сечение входного патрубка арматуры диаметром, численно равным (в мм) номинальному диаметру DN.

При одинаковых размерах входного и выходного патрубков арматуры потеря полного давления будет равна разности статических давлений.

Для запорной арматуры коэффициент сопротивления указывают при полностью открытом положении затвора (совершении полного хода на открытие арматуры), если другое не оговорено технической документацией.

290 гидравлическое сопротивление: Сопротивление движению рабочей среды в проточной части арматуры, приводящее к потере давления

291крутящий момент: Момент, необходимый для функционирования арматуры – перемещения запирающего или регулирующего элемента, обеспечения заданной степени герметичности затвора, и приложенный к ведущему кинематическому звену

292 ход арматуры h: Перемещение запирающего или регулирующего элемента, исчисленное от закрытого положения затвора

П р и м е ч а н и е – Для клапанов и задвижек ходом является величина линейного (в мм) перемещения, а для кранов и затворов дисковых ходом является угол поворота запирающего или регулирующего элемента.

293 номинальный ход hn (Нрк. условный ход hу): Полный ход арматуры, указанный в документации, без учёта допусков

294 максимальный ход hmax: Полный ход арматуры с учётом плюсового допуска

295 текущий ход hi: Расстояние между уплотнительными поверхностями плунжера и седла

296 относительный ход ћi: Отношение значения текущего хода к номинальному ходу

297 угол поворота: Угловое перемещение запирающего или регулирующего элемента, исчисленное от закрытого положения затвора

298 номинальный угол поворота: Угол поворота запирающего или регулирующего элемента, указанный в документации, без учёта допусков

299 максимальный угол поворота: Полный угол поворота запирающего или регулирующего элемента с учётом плюсового допуска

300 текущий угол поворота: Угол поворота в промежутке от закрытого до полностью открытого положения запирающего или регулирующего элемента

301 относительный угол поворота: Отношение значения текущего угла поворота к номинальному углу поворота

302 герметичность: Способность арматуры и отдельных её элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между разделёнными полостями

303 герметизация: Процесс взаимодействия элементов, узлов и деталей арматуры, при котором образуется соединение, исключающее возможность проникновения через него сред в любом направлении или ограничивающее это проникновение до заданной степени герметичности

304 герметичность затвора: Свойство затвора препятствовать газовому или жидкостному обмену между полостями, разделёнными затвором

305 класс герметичности затвора (класс герметичности): Характеристика уплотнения, оцениваемая допустимой утечкой испытательной среды через затвор

306 степень герметичности: Количественная характеристика герметичности арматуры, оцениваемая в зависимости от назначения и опасности рабочей среды и потенциальной тяжести последствий при потере герметичности

307 строительная длина L: Линейный размер арматуры между наружными торцевыми плоскостями её присоединительных частей к трубопроводу или оборудованию

308 строительная высота Н: Размер от горизонтальной оси проходного сечения корпуса арматуры до верхнего торца шпинделя, штока или привода при полном открытии арматуры

309 время закрытия: Время срабатывания арматуры из положения «Открыто»

310 время открытия: Время срабатывания арматуры из положения «Закрыто»

311 время срабатывания: Промежуток времени, в течение которого происходит перемещение запирающего элемента из одного крайнего положения в другое

312 проходное сечение (Нрк. проход): Сечение в любом месте проточной части арматуры, перпендикулярное движению рабочей среды

313 коэффициент заужения арматуры: Отношение минимальной площади проходного сечения в проточной части арматуры к площади сечения диаметром численно равным DN

314 утечка (Нрк. протечка): Скорость проникновения вещества из герметизированного изделия под действием перепада давления

315 нормальные условия: Параметры, принятые для определения объёма газов: температура 20 ºС, давление 760 мм рт.ст. (101325 Н/м2), влажность равна нулю

П р и м е ч а н и е – Приведённые нормальные условия установлены ГОСТ 2939 для расчёта с потребителями в газовой отрасли. По ГОСТ Р 8.615 нормальные условия именуются как «стандартные условия».

316 плотность: Свойство материала деталей и сварных швов препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделёнными этим материалом

317 уровень шума: Уровень звукового давления в точке, расположенной на определённом расстоянии от арматуры при заданных параметрах эксплуатации

318 эффективный диаметр Dэф: Минимальный диаметр проходного сечения неполнопроходной арматуры в полностью открытом положении

319 стойкость арматуры к внешним воздействующим факторам (стойкость к ВВФ): Свойство арматуры сохранять работоспособное состояние во время и после воздействия на неё определённого ВВФ в течение всего срока службы в пределах заданных значений

320 прочность арматуры к ВВФ: Свойство арматуры сохранять прочность и герметичность после воздействия на него определённого ВВФ в пределах заданных значений

321 сейсмостойкость (сейсмическая устойчивость): Свойство арматуры выполнять заданные функции во время и после землетрясения

322 сейсмопрочность (сейсмическая прочность): Свойство арматуры сохранять прочность и герметичность во время и после землетрясения

323 вибростойкость (вибрационная устойчивость): Свойство арматуры выполнять заданные функции во время и после вибрационного воздействия

324 вибропрочность (вибрационная прочность): Свойство арматуры сохранять прочность и герметичность во время и после вибрационного воздействия

325 стойкость к термоударам: Способность арматуры выдерживать резкие смены температуры без потери работоспособности

326 гидравлический удар: Резкое повышение или понижение давления движущейся жидкости при внезапном уменьшении или увеличении скорости потока

327 стойкость к статическому давлению: Способность арматуры выдерживать механическое давление, интенсивность, точка приложения и направление которого изменяются во времени настолько медленно, что силы инерции не учитываются

328 стойкость к динамическому давлению: Способность арматуры выдерживать механическое давление, интенсивность, точка приложения и направление которого изменяются во времени настолько быстро, что силы инерции учитываются

В сокращении, полный вариант в журнале ТПА №4(109), 30 июня