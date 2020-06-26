Уфимский нефтяной университет развивает сотрудничество с АО «Благовещенский арматурный завод»

24 июня Уфимский государственный нефтяной технический университет посетила делегация АО «Благовещенский арматурный завод». Это один из крупнейших в России заводов по выпуску трубопроводной арматуры, где работает свыше двух тысяч сотрудников. С 2013 года входит в состав Объединенной металлургической компании (АО «ОМК»). Делегацию принял ректор УГНТУ Олег Баулин. Во встрече также принимали участие проректор по учебно-методической работе Александр Могучев, начальник управления внешних связей Салават Хасанов, начальник управления международных связей Наиль Чанышев, помощник ректора Руслан Мазитов. В ходе встречи Олег Баулин познакомил гостей с учебной базой университета, в частности с кафедрой «Оборудование и технологии сварки и контроля». Стороны обсудили целевое обучение и переподготовку специалистов для АО «Благовещенский арматурный завод», а также прохождение практики студентов на базе промышленного предприятия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ). Ректор УГНТУ Баулин Олег Александрович Адрес: ул. Космонавтов 1, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450064 Телефон: +7 (347) 242-03-70; факс: +7 (347) 243-14-19; e-mail: info@rusoil.net http://rusoil.net/

Лента "Модернизация российского ТЭК", 25 июня