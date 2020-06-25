НОВИНКА ЗАВОДА «ТермоБрест» ‒ блоки клапанов в угловом исполнении - единая рампа, состоящая из последовательно собранных отдельных изделий (фильтры, электромагнитные клапаны и др. устройства)

Представляем вашему вниманию блоки клапанов в угловом исполнении производства СП «ТермоБраст» ООО.

Угловые блоки ТЕРМОБРЕСТ – это единая рампа, состоящая из последовательно собранных отдельных изделий (фильтры, электромагнитные клапаны и др. устройства) в угловом исполнении корпуса. Блоки клапанов используются для установки на объектах с ограниченным пространством, где установка линейных блоков клапанов затруднена по строительной длине, например, в модульных котельных. Комбинация угловых и линейных клапанов позволяет сформировать газовую рампу практически для любого газогорелочного устройства. Применение блоков позволяет значительно уменьшить габариты и материалоемкость арматурной группы горелки, количество сварных швов, трудоемкость монтажа и пусконаладочных работ, повысить надежность работы и удобство обслуживания. Все блоки клапанов номинальным диаметром DN 40÷200, изготавливаемые заводом ТЕРМОБРЕСТ, могут быть изготовлены в угловом исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· DN 40÷200, фланцевое присоединение;

· Рmax – 6 бар;

· Климатическое исполнение – У3.1 (-30…+60°С), У2 (-45…+60 °С), УХЛ2, УХЛ1 (-60…+60 °С);

· Температура рабочей среды: -60…+70°С, -45…+120 ˚С (специальное исполнение - указывается в обозначении).

Преимущества угловых блоков ТЕРМОБРЕСТ:

· Меньшая строительная длина газовой рампы;

· Коэффициент сопротивления на 40% меньше, по сравнению с линейными блоками;

· Множество типовых схем, возможность разработки индивидуального решения под конкретный проект;

· Могут изготавливаться во взрывозащищенном исполнении, а также комплектоваться датчиками положения затворов клапанов, датчиками реле-давления, регуляторами-стабилизаторами давления, блоками контроля герметичности.

ООО «НПФ «РАСКО», крупнейший дилер СП «ТермоБрест» ООО, предоставляет:

· Полную инженерную поддержку;

· Максимальный ассортимент продукции СП «ТермоБрест» ОООна складе в г. Москве;

· Минимальные сроки изготовления заказанной продукции;

· Еженедельные поставки готовой продукции с завода-изготовителя (г. Брест);

· Комплектацию заказов дополнительной продукцией других ведущих заводов-изготовителей газового и теплотехнического оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей арматуры;

· Минимальную стоимость всей поставляемой продукции (по ценам заводов-изготовителей и ниже);

Специалисты ООО «НПФ «РАСКО» по продукции СП «ТермоБрест» ООО:

+7 (495) 970-16-83 (многоканальный), доб.116, 115, 112 E-mail: info@packo.ru

САЙТ НПФ РАСКО, 23ИЮНЯ