Глава ТПП С. Катырин обратился к премьер-министру России М. Мишустину с просьбой рассмотреть включение нефтесервиса в список пострадавших от коронавируса отраслей. (Кто будет писать от отрасли арматуростроения - цифры падение объемов почти совпадают?)

С. Катырин уточнил, что с такой просьбой выступают сами нефтесервисные компании. Добывающие компании оптимизируют расходы, снижая объемы бурения, ремонта скважин, отказываясь от других нефтесервисных операций и снижая стоимость ранее заключенных контрактов. ЛУКОЙЛ сократил объемы заказов, некоторые - перенес на более поздние сроки с уменьшением стоимости не менее чем на 20% от первоначальных планов. Подобные меры предприняли и другие нефтегазовые компании РФ. Ряд малых независимых нефтяных компаний в принципе не пережили кризис, а они также обслуживались отечественными нефтесервисными компаниями. Объемы работ нефтесервисных компаний сократились на 30-50%. При этом отрасль еще и вынуждена увеличивать расходы из-за пандемии. На средства защиты для одного сотрудника (с соблюдением всех требования Ростехнадзора) уходит до 100 тыс. руб. в месяц. В секторе работает до 600 тыс. человек и из-за кризиса часть их них может потерять работу. С. Катырин отмечает, что снижение загрузки нефтесервиса РФ на 25-30% даже на сравнительно небольшой период приведет к утрате технологического оборудования и деградации сектора. Это может способствовать замещению российских технологий китайскими и другими иностранными. При этом другие страны обычно идут на рынок со своими кадрами и поддерживают, разумеется, свою страну. Нефтесервис не имеет права на льготы, предусмотренные нормативными актами президента и правительства РФ. Например, на льготное кредитование на (беспроцентные кредиты, отсрочка платежей). Из-за этого ситуация заметно усложняется. Чтобы не допустить деградации отрасли, замещения технологий иностранными, а также безработицы, С. Катырин просит М. Мишустина дать поручение рассмотреть вопрос о включении нефтесервисных организаций в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Источник : Neftegaz.RU, 21 июня