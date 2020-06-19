Группа ТМК: УРОКИ САМОИЗОЛЯЦИИ. Как сохранить рабочие места в трудовых коллективах и рынок труда в новых условиях. Успешные практики и перспективы внедрения цифровых технологий в трудовые отношения

По словам Руководителя ТМК Игоря Корытько, одним из важных итогов периода самоизоляции стало то, что применявшиеся и до коронавируса технологии удаленного доступа и дистанционной работы в условиях пандемии прошли проверку и стали по-настоящему массовыми для персонала многих компаний. «В результате и сотрудники, и мы как работодатели поняли, что используя эти дистанционные методы, можно не просто работать, а работать с той же эффективностью, обеспечивая ту же динамику обсуждений и принятия решений, что и в обычном режиме», — отметил Игорь Корытько. По его словам, за прошедшее в самоизоляции время у персонала сформировались новые привычки, и компании должны быть к этому готовы. С другой стороны, и у компаний была возможность оценить своих работников в новых условиях труда. В дистанционном режиме на первый план вышли такие компетенции сотрудников, как цифровая грамотность, умение работать в онлайн-формате, способность перестроить привычный рабочий график. «Мы увидели каждого сотрудника с иной стороны, и надо сказать, что многие проявили лучшие качества, которые мы ранее, возможно, не всегда замечали», — отметил генеральный директор ТМК. В то же время, по словам Игоря Корытько, дистанционный режим показал и возможности для оптимизации работы персонала, причем не в смысле сокращения его численности, а в плане более эффективного перераспределения функций, определения более конкретного функционала, создания более четких условий взаимодействия работников.

Также, по мнению генерального директора ТМК, высокую значимость в условиях пандемии показали внутренние каналы коммуникации, корпоративные социальные сети, мобильные приложения и мессенджеры, ставшие важным источником информации и обмена лучшими практиками для сотрудников, сыгравшие ключевую роль в организации эффективного оперативного общения руководства.

Письмо в редакцию ТПА, 18 июня