Режим самоизоляции заканчивается, а в мире деталей трубопроводов сезон только начинается!

На склады компании ОНИКС в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге пришло большое поступление фланцев плоских и воротниковых из стали 20 и 09Г2С. Фланцы из стали 20 являются наиболее распространенными, применяются в трубопроводах жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и энергетических комплексов. Фланцы из стали 09Г2С применяются в системах, где возможно понижение температур до -70°С.
Что предлагает ОНИКС?
· Фланцы плоские и воротниковые DN 10-1400 и PN 6-160
· Фланцы выполненные методом штамповки
· Продукцию, которая прошла контроль качества. Соответствие ГОСТу 33259-2015 - 100%
· Возможность переточить фланцы в нужное Вам исполнение
· Полный комплект сопроводительных документов (паспорт + сертификат)
· Доставка по России
· Льготные условия от транспортных компаний.
Сайт ОНИКС, 10 июня