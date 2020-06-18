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Режим самоизоляции заканчивается, а в мире деталей трубопроводов сезон только начинается!

18 июня, 2020 2

На склады компании ОНИКС в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге пришло большое поступление фланцев плоских и воротниковых из стали 20 и 09Г2С. Фланцы из стали 20 являются наиболее распространенными, применяются в трубопроводах жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и энергетических комплексов. Фланцы из стали 09Г2С применяются в системах, где возможно понижение температур до -70°С.

Что предлагает ОНИКС?

· Фланцы плоские и воротниковые DN 10-1400 и PN 6-160

· Фланцы выполненные методом штамповки

· Продукцию, которая прошла контроль качества. Соответствие ГОСТу 33259-2015 - 100%

· Возможность переточить фланцы в нужное Вам исполнение

· Полный комплект сопроводительных документов (паспорт + сертификат)

· Доставка по России

· Льготные условия от транспортных компаний.

 

Сайт ОНИКС, 10 июня


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