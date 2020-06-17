Компания АДЛ расширила линейку стальных шаровых кранов Бивал для систем теплоснабжения Новая серия Бивал КШТ13 — краны полно-проходного исполнения по минимальной цене.

При производстве кранов данной серии специалистами АДЛ были применены конструктивно-технологические решения, благодаря которым конструкция и процесс производства кранов были оптимизированы, что позволило снизить цену, сохранив при этом высокое качество, надежность в работе и герметичность класса А. Новая серия кранов «Бивал» выпускается в диапазоне диаметров DN 15-125 мм, на номинальное давление 1,6/2,5/4,0 МПа и рабочую температуру среды от -40 до +200 °С. Конструкция кранов является цельносварной с приварным или фланцевым присоединением согласно ГОСТ 33259-2005. Область применения: системы теплоснабжения, охлаждения и вентиляции. Каждый произведенный кран проходит обязательный контроль сварных соединений, тесты на прочность и герметичность согласно ГОСТ 21345-2005. С более подробной информацией о стальных шаровых кранах «Бивал» КШТ13 вы можете ознакомиться в каталоге «Стальные шаровые краны БИВАЛ для систем теплоснабжения, охлаждения и кондиционирования»,

Сайт АДЛ, 16 июня