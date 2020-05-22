В этот сложный период компанией «Серебряный мир 2000» был реализован крупный проект по комплектации соединительными деталями трубопроводов, в том числе собственного производства, для федерально значимого объекта ПАО «ГАЗПРОМ»

Крупному генеральному подрядчику ООО «Газпром добыча Уренгой», обустраивающему участки Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ, была поставлена продукция общим объемом 1500 тонн. Разработка труднодоступных ачимовских отложений в настоящее время является перспективным направлением развития Уренгойского месторождения. Запасы ачимовских отложений по категории С1 на месторождениях ООО «Газпром добыча Уренгой» составляют более 1 трлн куб. м газа и 400 млн тонн конденсата.В настоящее время «Газпром» готовит к разработке третий (3А), четвертый (4А) и пятый (5А) опытные участки. В рамках проекта были реализована следующая продукция диаметром от 32 до 1420 мм: крутоизогнутые отводы, горячегнутые отводы, тройники, переходы, заглушки, днища, фланцы и пр. фасонина, детали трубопроводов в ППУ изоляции. Всего 23 000 единиц продукции. Компания «Серебряный мир 2000» полностью обеспечила в кратчайшие сроки весь необходимый ассортимент и успешно сдала данную продукцию инспекционному контролю в лице «Газпром газнадзор». Контроль качества и приемка готовой продукции «Серебряный мир 2000» выполнялись сотрудниками инспекционной комиссии «Газпром газнадзор» в соответствии с требованиями СТО Газпром, а именно: входной контроль материалов и комплектующих; контроль соблюдения технологических режимов процесса производства; контроль качества продукции в процессе производства, в том числе испытаний, и при окончательной приемке; контроль отгрузки и оформления сопроводительных документов.

Источник : Neftegaz.RU, 21 мая