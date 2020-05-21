Анонс журнала ТПА №3. Машиностроительные заводы в Китае.

В конце апреля и в начале мая Национальное бюро статистики Китая опубликовало новые данные касающиеся экономики Китая, в первую очередь необходимо обратить внимание на такой показатель , как индекс PMI, в апреле месяце он составил 50,8 пунктов, по сравнению с мартом месяцем произошло снижение на 1,2 пункта, однако необходимо отметить, что этот уровень PMI выше 50 пунктов, что свидетельствует о росте производства, кроме данного индекса PMI при рассмотрении состояния промышленности Китая, так же можно воспользоваться индексом PMI рассчитываемым Caixin, по данным этой организации уровень PMI в апреле составил 49,4 пункта, снизившись с уровня 50,1 в марте, указанные индексы рассчитываются по разным выборкам предприятий Китая в следствии чего возможны различия в их значении. Так же в подтверждение роста промышленности свидетельствую данные об объёме промышленного производства в апреле, который вырос в на 3,9% по сравнению с годом ранее. Данные цифры дают основание полагать, что объёмы промышленного производства могут расти в настоящее время и в будущем. С точки зрения производства наблюдается рост, с другой стороны необходимо рассмотреть восстановление экономики с точки зрения сбыта, для анализа сбыта, точнее оченки его состояния мы воспользуемся индексом PPI (индекс цен производителей), который так же рассчитывается Национальным бюро статистики Китая, данный индекс представляет собой цены которые фабрики дают оптовым покупателям, в апреле месяце данный индекс снизился на 3,1%. Значение PPI в апреле для производителей трубопроводной арматуры согласно данным сайта Национального бюро статистики снизилось на 0,5% по сравнению с прошлым годом. Быстрое восстановление производства , не значит быстрое общее восстановление спроса.

В первом квартале прибыль крупнейших промышленных предприятий Китая сократилась на 36,7%, для ряда крупных машиностроительных предприятий снижение прибыли составило 80%. Предприятия столкнувшиеся с низким уровнем восстановления спроса находятся под давлением в том числе разного рода финансовых обязательств. В этой ситуации властями Китая принимаются различные меры стимулирования и восстановления экономики, Народный банк Китая продолжает политику расширения кредитования и снижения резервов для коммерческих банков, данные мероприятия направлены на расширение доступа к кредитованию предприятий в точ числе малых и средних.

Частично для восстановления промышленного производства и спроса в Китае , реализуется ряд инфраструктурных проектов, которые должны послужить локомотивом восстановления спроса, подтверждением этого факта может служить PMI строительного сектора, который в апреле месяце составил 59,5 пункта, что больше по сравнению с Мартом на 4.6 пункта. Так же от развития инфраструктурных проектов начинают выигрывать некоторые предприятия машиностроения, по данным Китайской ассоциации строительного машиностроения в апреле продажи экскаваторов у ведущих производителей возросли более чем на 59% по сравнению с прошлым годом, в 2020 году прогнозируется дальнейший рост отрасли. Данные апреля и начала мая могут дать дополнительные аргументы связанные с восстановлением экономики Китая, в первую очередь это касается возросшего потребления электроэнергии, угля и цемента.

В первую очередь восстановление экономики будет связано с восстановлением спроса внутри страны, за последние десятилетия экономика Китая стала менее экспортнозависимой и более ориентированной на внутренний спрос, при этом внешняя торговля в том числе продукцией машиностроения будет оставаться важным фактором развития. Другим не менее фажным фактором помимо политики стимулирования внутреннего спроса, скорее всего станет развитие новых и модернизация старых отраслей промышленности. В пример можно привести ряд мнений и предложений касающихся создания условий для развития отрасли строительного машиностроения, в первую очередь в качестве важнейшего момента развития отрасли отмечается необходимость обратить внимания на новые изменения в глобальных производственных цепочках, в том числе для снижения рисков, следующий момент связан с усилением индустриального развития Китая, и в связи с этим расширения внутреннего взаимодействия между предприятиями внутри Китая, отмечаются большой потенциал рынка Китая и возможности обновления отрасли. Для расширения рыночного спроса ассоциация рекомендует увеличить инвестиции в различные распределительные сети (в том числе электрические и газовые)б расширить участие в различных инфраструктурных проектах и активно использовать новые цифровые технологии (в том числе для поддержки маркетинга и технических консультаций). Для предприятий оказавшихся в сложной ситуации рекомендуется осуществлять политики направленные на отсрочки налоговых платежей, снижение коммунальных платежей, особо рассматривается вопрос поддержки средних и малых предприятий отрасли, подчёркивается необходимость снижения различных обязательных платежей , организация помощи предприятиям отрасли при организации внешнеторговых операций посредством использования различных фондов внешней торговли, оказании помощи в случае срыва сделок посредством продажи экспортного товара на территории Китая, оказании помощи связанной с организацией экспортных кредитов. Ведущая роль в развитии отрасли возложена на крупные частные и государственные предприятия, при этом они должны включить в цепочки своих поставок малые и средние предприятия и при необходимости оказывать им поддержку.

Восстановление промышленности и экономики от последствий вызванных COVID 19 будет продолжаться весть 2020 год, для промышленности с одной стороны это серьёзнейший вызов связанный с множеством неизвестных факторов и последствий, при этом эти же эффекты создают новые возможности для развития промышленности Китая. Сейчас идёт подготовка и разработка плана на 14 пятилетку, полученный предприятиями опыт в данных условиях поможет в его разработке и улучшении.

http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=A01

Журнал ТПА №3(108), 2020 (готовится к печати)