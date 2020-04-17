В ПГ КОНАР формируется литейно-кузнечный дивизион. В него вошли сталелитейный завод «БВК» и строящееся предприятие «Современные Кузнечные Технологии» (СКТ) в Челябинске, также ООО «Кузница» (г. Камышин)

В 2020 году КОНАР запустит проект «Современные кузнечные технологии» совместно с итальянскими компаниями Gruppo CIVIDALE и VECCHIATO officine meccaniche S.r.l., в рамках которого планируется выпускать поковки валов для насосов, электродвигателей, генераторов, турбин, крупные поковки из спецсталей с механообработкой для нефтяной и газовой отраслей. Технология позволит перековывать стальные слитки в поковки размером до 8 метров и весом до 25 тонн с высочайшими механическими свойствами поверхности. Таким образом, сразу три предприятия Промышленной группы КОНАР будут находиться в единой производственной цепочке по изготовлению заготовки для дальнейшего передела. Плавильные кампании и заливка слитков на БВК будут подстраиваться под запросы, режим работы пресса и термического оборудования на СКТ с целью повышения эффективности кузнечного производства, за счет доставки слитков в горячем виде. «Кузница», со своей стороны, станет потребителем продукции СКТ, так как имеет постоянную потребность в штамповой оснастке и запасных частях для молотов.

Руководителем литейно-кузнечного дивизиона назначен Данила Пыхов, который также является директором заводов БВК и СКТ.

– Создание дивизиона – это закономерный результат многолетнего развития, – рассказал Данила Пыхов. – Основы организации процессов подготовки производства, разработки и постановки на производство новой продукции, подходы выстраивания взаимоотношений с потребителями в целом схожи по всем трем предприятиям. Создание дивизиона необходимо как для синхронизации этих процессов в соответствии со стратегией и интересами собственника, так и для контроля за совершением корпоративных действий. Естественно, все мероприятия по развитию и ведению деятельности будут происходить с учетом специфики каждого предприятия.

– С точки зрения внутренней кооперации, когда мы выступаем единым литейно-кузнечным дивизионом, то в любую отрасль промышленности сможем предложить комплексную поставку металлургической заготовки: литье, прессовую поковку и штамповку, – отметил Данила Пыхов. – Области пересечения рынков, на которых уже работают предприятия, будут точками роста для других заводов дивизиона и группы КОНАР в целом. Лучшие практики каждого предприятия мы будем распространять на весь дивизион.

Сайт АО КОНАР, 16 апреля