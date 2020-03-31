КОНАР не только соблюдает меры безопасности, но и морально поддерживает зарубежных партнеров, оказавшихся в эпицентре распространения коронавируса

КОНАР более 10 лет ведет работу по локализации передовых зарубежных технологий совместно с компаниями из Италии, а также из Великобритании, Германии, Чехии, Австрии. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сотрудничество с иностранными партнерами продолжается в режиме онлайн. «Я разделяю обеспокоенность, связанную с распространением коронавируса в мире, и надеюсь на скорейшее разрешение этой общей для всех проблемы. К сожалению, эпидемия уже затронула жизнь и здоровье тысяч людей по всему миру. Выражаю соболезнования всем, чьи близкие стали жертвами болезни. Хотелось бы, чтобы эта сложная ситуация нанесла как можно меньший урон развитию, экономике и культуре, но главное – чтобы распространение вируса среди людей пошло на спад, и мировое сообщество выстояло в этом испытании. Со своей стороны, направлю все силы на то, чтобы достигнутые с участием компании «КОНАР» договоренности во всех сферах сохранялись, а взаимопонимание и взаимовыручка между странами усиливались», – обратился Валерий Бондаренко к своим коллегам и официальным представителям ряда стран. В адрес компании «КОНАР» со всего мира поступают ответные письма. Итальянские партнеры оценили поддержку россиян и искренне поделились своим видением сложившейся ситуации.

Энзо Папи, президент Termomeccanica Pompe S.p.A. отметил: «Ситуации в Италии действительно сложная и может стать критической. Эпидемия подкралась неожиданно мощно, и наше правительство ведет с ней борьбу добросовестно, но малоэффективно. В данный момент Termomeccanica работает над обеспечением стабильности своего финансового положения в опережение возможных сбоев в работе банковской системы».

Даниэле Веккьято, генеральный директор Vecchiato officine meccaniche S.r.I. (компания-поставщик оборудования для предприятий группы КОНАР) обратил внимание на человеческий фактор: «Письмо оказало большую поддержку мне, моей семье и нашему сплоченному персоналу. В очередной раз вы подтвердили свою человечность и умение глубоко сопереживать. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы COVID-19 не поразил Россию так же масштабно, как это случилось с нами. Мы вынуждены приостановить работу наших производственных предприятий. Пауза продлится до 3 апреля.».

Марко Пазини, генеральный директор BREDA ENERGIA S.p.A. особенно эмоционален: «Я искренне потрясен словами поддержки и заботы о нас. Мы на собственном опыте поняли то, насколько связан этот мир – в бизнес-сфере, в сфере путешествий, отношений, но также его связывают и опасные вещи, которые могут создать серьезные трудности в нашей жизни. Нам необходима моральная устойчивость и здравый рассудок, мы должны избегать принятия легкомысленных решений, которые могут заставить нас потерять уважение к нашим соседям, потерять нашу человечность».

Джулиано Радиче, генеральный директор PIETRO CARNAGHI S.p.A. (компания-поставщик оборудования для предприятий группы КОНАР): «По всей видимости, чрезвычайное положение в Италии наступило на несколько недель раньше, чем в других странах. Но мы – сильный и устойчивый народ. Мы все боремся против врага, который является проблемой мирового масштаба. Мы действительно ценим честное партнерство с компанией КОНАР».

Сайт ПГ КОНАР, 30 марта