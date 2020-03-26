Коммерсант (СМИ): АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ГАЗА ПОД ПРЕССОМ ВИРУСА. «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе

Уже сейчас спотовые котировки упали до уровня $100 за 1 тыс. кубометров, а цены с привязкой к нефти приближаются к этому уровню. Спрос на газ также под ударом из-за карантинных мер, в результате чего «Газпрому» угрожают форс-мажоры по ряду контрактов. Пока, утверждают в монополии, таких заявлений от клиентов нет и она не собирается пересматривать крупные инвестпроекты. Вслед за обвалом на нефтяных рынках среднемесячные спотовые цены на газ в Европе достигли многолетнего минимума. Так, в первые 20 дней марта котировки на наиболее ликвидном европейском хабе — нидерландском TTF — упали до $102 за 1 тыс. кубометров (€9,0587 за 1 МВт•ч), а 19 марта цены падали до минимума в $90,3 за 1 тыс. кубометров. Апрельский фьючерс торгуется по $104,7 за 1 тыс. кубометров. Учитывая падение цен на нефть ниже $30 за баррель на прошлой неделе, как спотовая, так и нефтяная индексация в контрактах «Газпрома» будет тянуть цены вниз. Нынешняя ситуация сопоставима только с 2004 годом, когда средняя цена Brent составила $38,3 за баррель, а организованных спотовых торгов газом в Европе еще не существовало, тогда средняя экспортная цена «Газпрома» по поставкам в дальнее зарубежье находилась на уровне $138 за 1 тыс. кубометров. (В сокращении)

Коммерсант, 23 марта (в сокращении)