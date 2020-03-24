Зарубежнефть распространила сообщение о мерах для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников. С начала марта работает оперативный штаб

«Сейчас заболевших коронавирусной инфекцией нет ни на одном предприятии группы компаний «Зарубежнефть», но план действий на случай угрозы уже составлен. Если симптомы заражения COVID-2019 будут обнаружены, то мы предпримем все усилия, чтобы не допустить распространения инфекции: вплоть до консервации производственных объектов», — рассказывает генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов. Сейчас в компании организован ежедневный сбор информации о состоянии здоровья сотрудников и членов их семей, измерение температуры на входе в офис, а также в течение рабочего дня. В случае же дальнейшей «эскалации ситуации» «Зарубежнефть» разработала планы по максимальному выводу сотрудников из офисных помещений на удаленную работу на дому, а также сценарии реагирования на случай распространения инфекции на производственных площадках, вплоть до остановки и временной консервации производства.

С начала марта, когда обстановка в России ухудшилась, был введен запрет на вход посетителей в офис «Зарубежнефть» в Москве; сотрудники временно ограничены в командировках по России и за рубеж; всем было рекомендовано перенести запланированные отпуска на более поздний период; те, кто недавно вернулся из заграничной поездки, независимо от страны пребывания, отправляются на карантин и работают дистанционно; участие сотрудников в ранее запланированных массовых мероприятиях, выставках и конференциях отменено и так далее. В настоящее время в компании инициирована работа по сценарию «Активные действия», предполагающего перевод на работу на дому около 50% численного состава сотрудников офисов, сокращение числа совещаний, перевод внутрикорпоративных мероприятий численностью свыше 10 человек в режим теле- и видеоконференций, а также размещение на рабочих местах с минимизацией количества людей в одном кабинете. На производственных площадках рассматривается возможность усиления контроля за состоянием здоровья сотрудников, а также удлинение периодов вахт.

Норвежская Equinor создает временный корпоративный отдел, в функции которого входят краткосрочные ответные действия на последствия пандемии коронавируса. Главной целью, по информации компании, является поддержание добычи на производственных объектах крупнейшего предприятия Норвегии. «Коронавирус, меры по ограничению его распространения и значительное падение цен на нефть оказывают огромное влияние на мировую экономику, а также на отдельных лиц и компании по всему миру. В ответ на сложившуюся ситуацию Equinor вносит временные изменения в деятельность компании, с целью обеспечить эффективный ответ и скоординированные усилия во всех сферах бизнеса для управления ситуацией как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — отмечают в норвежской ННК. Напомним, что на прошлой неделе на платформе компании на месторождении Martin Linge был зафиксирован первый случай коронавируса на производственном объекте в Северном море. Glencore стала первой из компаний, объявившей о переносе ежегодного собрания акционеров. Нефтетрейдер планировал провести его 6 мая в швейцарском Цуге. Однако сейчас сообщается о переносе собрания акционеров на 30 июня 2020 г

Сайт Зарубежнефть, 20 марта