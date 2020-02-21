Новый вид трубного оборудования. Устройство для разжатия седел затвора шиберных задвижек. Полезная модель Транснефть-Западная Сибирь

Полезная модель относится к устройствам для разжатия седел затвора шиберных задвижек. Технический результат полезной модели заключается в упрощении процесса разжатия седел затвора и, как следствие, в ускорении этого процесса. Устройство содержит два шарнирно соединенных рычажных элемента, при этом на концах первых плеч рычажных элементов закреплены упоры, предназначенные для взаимодействия с седлами, а на концах вторых плеч рычажных элементов закреплены опоры, предназначенные для размещения между ними домкрата. 3 з.п. ф-лы, 2 ил. Устройство для разжатия седел затвора шиберных задвижек, отличающееся тем, что содержит два шарнирно соединенных рычажных элемента, при этом на концах первых плеч рычажных элементов закреплены упоры, предназначенные для взаимодействия с седлами, а на концах вторых плеч рычажных элементов закреплены опоры, предназначенные для размещения между ними домкрата.

Полезная модель относится к устройству для ремонта шиберных задвижек.

Ремонт шиберных задвижек представляет собой сложную последовательность операций, одна из которых состоит в разжатии седел затвора. Из уровня техники известен способ (патент на изобретение RU 2646992, опубл. 13.03.2018, МПК: F16K 43/00), описано устройство, посредством которого можно произвести разжатие седел затвора задвижки, выполненное в виде средства рычажного типа, включающего в себя рычаг. Нижний конец рычага опирают в упор на внутренней поверхности корпуса затвора. После чего верхний конец рычага перемещают в сторону передвигаемого седла с возможностью сжатия прижимных пружин до контакта седла с торцом расточки средней частью рычага через проставку, сопряженную с седлом. Аналогично передвигают другое седло.

Недостатком данного устройства является невозможность одновременного перемещения обоих седел и необходимость установки проставки для их перемещения, что усложняет процесс разжатия седел и, как следствие, затягивает его.

Технической задачей заявляемого решения является обеспечение простого и быстрого разжатия обоих седел затвора одновременно.

Технический результат полезной модели заключается в упрощении процесса разжатия седел затвора и, как следствие, в ускорении этого процесса.

Для решения поставленной задачи и достижения указанного технического результата предложено устройство для разжатия седел затвора шиберных задвижек, содержащее два шарнирно соединенных рычажных элемента, при этом на концах первых плеч рычажных элементов закреплены упоры, предназначенные для взаимодействия с седлами, а на концах вторых плеч рычажных элементов закреплены опоры, предназначенные для размещения между ними домкрата.

Первые плечи могут иметь длину меньше, чем вторые плечи. Первые и (или) вторые плечи могут быть выполнены с возможностью изменения длины. Упоры могут быть выполнены из антифрикционного материала.

АО "Транснефть-Западная Сибирь", февраль 2020 года