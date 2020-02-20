ТПА В КИТАЕ. НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ИЗ КИТАЯ КИРИЛЛ РОМОДИН ПОСТЯННЫЙ АВТОР ЖУРНАЛА ТПА

ВОПРОС №2. Идут ли грузы из Китая. Только что объявили что с 20 февраля перемещение граждан из Китая в РФ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО. А что с грузами и контейнерами? Могут они пройти таможню и быть доставлены в РФ жд или морским путем?

Добрый день Дмитрий Георгиевич! Постараюсь кратко ответить на Ваши вопросы: Таможня работает, осуществляются все мероприятия связанные с отправкой и получением грузов из/в Китая, и тоже самое касается России. Крупнейшие компании связанные с перевозками грузов работают

Например COSCO SHIPPING Lines

http://lines.coscoshipping.com/home/News/detail/15815859252100540140/50000000000000231?id=50000000000000231 http://lines.coscoshipping.com/home/News/detail/15821038759261628019/50000000000000231?id=50000000000000231

Evergreen Marine Corp.

https://www.master-agency.com.cn/tuf1/jsp/TUF1_NewsContent.jsp?newsType=C1,C2,C3,C4,C5,E1&newsId=NEWS2020012900004620&lang=en&ctry=CN&loc=

Другие компании так же работают, я говорю о крупных компаниях.

https://www.cma-cgm.com/static/CN/attachments/China%20Counter%20Services%201802.pdf

https://www.hapag-lloyd.com/en/news-insights/news/2020/02/china---update-on-coronavirus-situation0.html

Конечно нужно принимать во внимание текущую ситуацию, но отправить и получить груз можно. Ж/д отправка грузов тоже работает.

Насчёт арматурных заводов, это очень индивидуальная ситуация, но в целом не думаю, что будут серьёзные проблемы с транспортировкой, всё восстанавливается, в том числе и транспортировка.

С уважением, Кирилл Ромодин, 20 февраля

Письмо в редакцию ТПА, 20 февраля