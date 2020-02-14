КОЛОНКА РЕДАКТОРА. COVID-19 отсекает китайскую арматуру от России и что станет с арматурной отраслью в 2020 году?

Появился новый фактор - вирус COVID-19, который может сильно изменить рынок трубопроводной арматуры в России. Из-за высоких темпов распространения вируса оказались нарушены цепочки поставок и ограничены перемещения людей, что негативно влияет на деловую активность. Остановки заводов в Китае после Восточного Нового года и закрытие границ уже уменьшило объемы поставок продукции для наших предприятий. В СМИ озвучены сложности на автомобильных гигантах из-за нехватки комплектующих для сборки автомобилей.

В России более 50 заводов трубопроводной арматуры торгующих китайской продукцией по своими торговыми марками и по своим паспортам. Еще несколько тысяч фирм и торгующих юрлиц тупо торгующих китайскими задвижками, вентилями и фланцами по поддельным документам. Именно ими забиты все бесплатные доски объявлений в интернете. В основном это контрафакт. Доля его росла с 2002 года, когда в Иркутске и Москве появились первые 30ч6бр. Доля китайской арматуры перевалила за 30%, а в ЖКХ - за 50%. За последние 3 года почти все заводы которые удалось посетить насыщены китайской продукции или комплектующими. Многие оценивают ситуацию пессимистично: «производство трубопроводной арматуры в России прошито Китаем». Выставки 2019 года также показали рост доли Китая на арматурном рынке.

При таком насыщении рынка китайской арматурой отсрочка на месяц поставок контейнеров может существенно сказаться на состоянии рынка и самих компаниях, в особенности «заводов-завозов». Как будет закрываться дефицит? В первую очередь неликвидами, восстановленной арматурой и классической продукцией 90-х - «стоялой-лежалой» продукцией неизвестного происхождения. Есть ли друге страны или источники поставок? Да, есть Европа с огромными ценами и неадекватным курсом евро... Можно покупать арматуру в Индии, Южной Африке, Мексике... Возможно ли это? Скорее нет. Ситуация патовая. Можно конечно уповать что все пройдет само и эта всего лишь «провокация врагов». Но уже только за 1 день 12 февраля в среду по данным ВВС умерло 242 человека. Не все так просто и надо искать выход из этой сложнейшей ситуации для российских арматуростроителей, работающих с Китаем..

Дмитрий Грак,

Санкт-Петербург, 14 февраля 2020 года