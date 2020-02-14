Новый газопровод “Сила Сибири-2” в Китай может пройти по территории Казахстана. Такое предложение сделал на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком его казахстанский коллега Нурлан Ногаев

В ноябре прошлого года тогдашний первый замминистра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов говорил, что республика изучает возможность газификации Восточно-Казахстанской области путем подключения к газопроводу "Сила Сибири-2”. В свою очередь директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник в интервью РИА Новости в декабре сообщил, что это технически осуществимо, но вопрос может обсуждаться только после официального обращения.

"Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2” по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе "Запад – Восток” Китайской Народной Республики”, — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского Минэнерго.

Напомним, летом прошлого года появились признаки, что Китай может все же одобрить проект "Силы Сибири-2″, если по этому вопросу будет принято политическое решение. Этот тот самый западный газотранспортный маршрут, который ранее так был интересен России. Он оказывался не таким затратным, как восточный ("Сила Сибири”). Но долгие годы продавить китайцев на этот контракт так и не удалось – по целому ряду причин. Но в основном все упиралось в один самый актуальный вопрос – цену. Чтобы российский газ пошел через газопровод "Сила Сибири-2″ в Китай, нужно ее согласовать. А как раз этого прежде и не удавалось сделать."На западе КНР очень мало промышленных мощностей, поэтому газопровод придется тянуть на очень большое расстояние. Поэтому китайцы очень жестко торгуются по цене: они хотят брать газ на границе дешево, что является проблемой для "Газпрома”. Если китайцы будут получать очень дешевый газ, европейские потребители могут потребовать скидки для себя”, – пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"В результате ценовой вопрос оказывается единственным моментом, мешающим подписать контракт. Китай хотел бы привязать газ западного маршрута к среднеазиатским поставкам, прежде всего из Туркменистана. Какова цена туркменского газа для Китая, точной информации нет, поскольку Китай не только закупает газ в Туркменистане, но и получает его в рамках соглашения о разделе продукции. Определенно можно сказать лишь то, что туркменский газ для Китая довольно дешев. И такие же условия Китай хотел бы видеть и для российского западного маршрута», – отметил Юшков.

Источник: proekt-gaz, 13.02.2020