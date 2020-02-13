ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МК «СПЛАВ» ПОБЫВАЛА НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РФ МИХАИЛОМ МИШУСТИНЫМ

В минувший вторник новый Премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал с рабочим визитом в Великом Новгороде. В ходе первой рабочей поездки Главы Правительства РФ состоялась встреча с ведущими представителями бизнес-сообщества региона, на которой присутствовала генеральный директор Машиностроительной Корпорации «Сплав» Наталья Орловская. Во время встречи, на которой Михаил Мишустин и его коллеги министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие обсуждали с представителями Администрации и бизнеса Новгородской области основные достижения и проблемы региона, Наталья Орловская отметила:

— После смены Правительства страны для многих одним из главных был вопрос, продолжится ли реализация ранее принятых инициатив в отношении бизнеса и в какой мере. Тот факт, что новый премьер-министр в своей первой деловой поездке посетил наш регион, говорит о высоком для Москвы статусе и нашей области, и губернатора Андрея Никитина. Встреча с представителями реального сектора экономики — это свидетельство того, что у нового Правительства есть абсолютное желание слышать бизнес и оказывать содействие в решении возникающих вопросов.

Также Н.Е. Орловская добавила, что МК «Сплав» является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который благодаря активной позиции Правительства Новгородской области реализуется в регионе с 2019-ого, а не с 2022 года. «Сегодня руководство области – это молодой, амбициозный коллектив. В бизнесе также много молодых руководителей, мы готовы и хотим меняться сами и изменять свои предприятия. Такая синергия молодости и амбициозности обязательно приведёт к успеху».

Сайт МК СПЛАВ, 13 февраля