Арктический кластер Восток Ойл. Проект Роснефти по созданию новой нефтегазовой территории на п-ве Таймыр (в будущем проекте будет много арматуры и оборудования) заинтересовал Президента России

О проекте, под рабочим названием «арктический кластер», И. Сечин докладывал В. Путину на прошлогодней отчетной встрече в апреле 2019 г. За 1 год проект: обрел конкретные очертания,

· расширился за счет участия Нефтегазхолдинга (НГХ) Э. Худайнатова,

· появился интерес иностранных инвесторов.

Восток Ойл в цифрах: ресурсная база на данном этапе составляет порядка 5 млрд т нефти,

· 2 крупных промысла - Пайяхское месторождение НГХ и Западно-Иркинское месторождение Роснефти,

· в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, 2 аэродрома, порт,

· протяженность магистральных трубопроводов составит около 800 км, внутрипромысловых - порядка 7 тыс. км,

· электросетевое хозяйство - 3,5 тыс. км, 1 тыс. МВт электрогенерации,

· будет создано порядка 100 тыс. новых рабочих мест.

· общий объем инвестиций в проект на весь период реализации составит более 10 трлн руб., на 1м этапе - около 2 трлн руб.,

· по расчетам Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, синергия по закупкам услуг и товаров при реализации инвестиций Роснефти будет иметь коэффициент 9,3 на каждый инвестированный рубль,

· реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП России на 2% ежегодно.

К проекту проявили интерес индийские компании, с которыми Роснефть сейчас плотно работает. Имеется и ряд западных инвесторов, т.е. Восток Ойл может стать крупным международным проектом. И. Сечин несмело высказал надежду на поддержку этого проекта со стороны В. Путина. Напомним, что Роснефть последовательно добивается федеральных льгот для проекта Восток Ойл. Как арктический проект Восток Ойл мог бы получить обнуление налога на добычу нефти в первые 12 лет эксплуатации месторождения. Для Пайяхской группы месторождений вопрос предоставления льгот был одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности, но окончательного одобрения до смены правительства не получил. Льготы для проекта Восток Ойл в отрасли оцениваются в 2,2-2,3 трлн руб. с учетом налогового вычета для Ванкорского месторождения в 600 млрд руб. В.Путин согласился с тем, что Восток Ойл - очень большой и перспективный проект, обеспечивающий увеличение ВВП страны, рост грузопотока по Северному морскому пути и укрепление позиций России в Арктике в целом. Однако конкретных мер господдержки В. Путин так и не обещал, отметив, что нужно все как следует посчитать.

Источник : Neftegaz.RU, 12 февраля