28 января 2020 года завод «АЛСО» посетили Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге и первый секретарь консульства

Целью визита стало знакомство с процессами производства шаровых кранов ALSO и обсуждение перспектив развития партнерства между заводом «АЛСО» и Республикой Узбекистан.

В ходе встречи директор завода «АЛСО» Рысенко Денис Игоревич провел экскурсию по цехам предприятия, рассказал гостям обо всех этапах производства шаровых кранов: от ввоза сырья до упаковки и складирования готовой продукции. Абдусалом Курбонович проявил неподдельный интерес к изготовлению запорной арматуры и обозначил перспективные направления сотрудничества. Также, в свою очередь, генеральный консул пригласил руководство завода «АЛСО» посетить Узбекистан с ответным визитом и стать участниками Ташкентского международного инвестиционного форума, который состоится 5-6 марта 2020 г. в Ташкенте по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева. Визит делегации консульства Республики Узбекистан стал отправной точкой в налаживании важных взаимовыгодных отношений. В результате встречи намечен план мероприятий для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества.

Сайт ООО АЛСО, 7 февраля