Начинаем считать потери. Мировой рынок металлургического сырья: 30 января — 6 февраля

Целую неделю после вспышки коронавируса китайский рынок стоял на паузе, и вот эта пауза закончилась. В течение первой недели февраля железная руда подешевела более чем на 10%, а в дальнейшем, очевидно, опустится еще ниже. Беспрецедентные карантинные меры, принятые китайскими властями, обваливают спрос на стальную продукцию, а значит, металлургическим компаниям придется неизбежно сократить выпуск. В то же время, коксующийся уголь пока держится, так как в Китае приостановили работу не только стройки и промышленные предприятия, но и многие угольные шахты.

Спад усиливается и на рынке металлолома. Китайские события ослабляют цены на стальную продукцию и сырье в Азии, а в Турции котировки на это сырье упали более чем на 15% с начала текущего года вследствие низкого спроса. Впрочем, поставщики лома в Турцию все еще надеются на разворот во второй половине февраля или в марте и имеют для этого некоторые основания.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 07.02.2020