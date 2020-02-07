Заключение о происхождении продукции

АО "ПТПА" получено заключение Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации.
Данное заключение выдано для клапанов обратных осевого потока DN от 300 до 1400 мм и давлением до 16,0 МПа.
Подтверждение российского происхождение продукции является одним из важных этапов для прохождения сертификации "Интергазсерт", обязательной процедуры для всех предприятий, выпускающих продукцию для дочерних предприятий ПАО "Газпром".
Источник:ОАО «ПТПА» , 06.02.2020