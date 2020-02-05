5 ФЕВРАЛЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗНАТНОГО АРМАТУРСТРОИТЕЛЯ, НАСТОЯЩЕГО СИБИРЯКА И ГЛАВНОГО СПОРТСМЕНА В НАШЕЙ АРМАТУРЕ МИХАИЛА АФОНИЧЕВА С 45-ЛЕТИЕМ!

05 февраля свой юбилейный 45-день рождения отмечает генеральный директор ООО «Торговый Дом Енисейпром» Михаил Афоничев.

Михаил Александрович – пример целеустремленного человека, талантливого руководителя, которого отличают высокий профессионализм и умение принимать эффективные решения, решать сложнейшие задачи во всех сферах своей многогранной деятельности. Искренне желаем Михаилу Александровичу крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и процветания! Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой окружающих, теплотой и любовью родных и близких. Пусть на Вашем профессиональном и жизненном пути будет много интересных встреч и событий, пусть все ваши планы, идеи и начинания, мечты и желания успешно реализуются и обязательно исполняются.

Журнал ТПА и Сайт ТД Енисей, 5 февраля