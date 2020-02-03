КИТАЙСКАЯ УГРОЗА И АРМАТУРНЫЙ АЛАРМ ПРОГНОЗ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ.ЧТО ИЗВЕСТНО на 02.02.2020?

1. Армзаводы в Китае начнут работу позже - не сразу после Восточного НГ.

2. Границы закрыты, китайцев не пустят в феврале в РФ, русских пустят но после 14 дней карантина.

3. Выставка Акватерм с 11 февраля без Китая видимо станет пустой.

4. Замены китайского ТПА общепрома в таких объемах сейчас нет... Где будут брать арматуру «завозы», которые уже имеют договоры?

5. Заменить по ценам и объемам Китай сейчас невозможно. Есть ли выход и что будут делать российские поставщики китайской продукции не ясно.

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Первый комментарий: А. С. Протагоров, независимый аналитик

Последний обвал китайских акций из-за коронавируса, на самом деле, стал базой для дальнейшей экспансии Китая, когда он успешно скупил акций своих компаний "по дешевке" на сумму боле 200 млрд. Долл., тем самым создав условия для более устойчивого присутствия в разных странах. Китайская диаспора во многих странах является его сильнейшей опорой, и вход для иноземцев в него воспрещен. Огромные плечи транспорта, формируемые Китаем, создают условия для дальнейшей экспансии Китая в РФ. Великий шелковый путь стал не только морским, но давно уже является и железнодорожным, ветви которого идут из западных провинций Китая во все основные участки живых экономик от Испании и до Ирана и Ближнего востока, и, конечно же, через всю Россию, Казахстан, Украину и Балканы, вплоть до побережья Средиземного моря с конечной точкой в Хорватии.

Китайские туристы, особенно промышленные - это не столько туристы, сколько информаторы, которые далее переносят знания о рынке в бизнес модели захвата рынка. Это особенно характерно для организованного туризма, ведь количество туристов в основном в организованных группах только по Санкт-Петербургу превысило более 500.000 человек. При этом теневые схемы, когда китайцев в других странах обслуживают только китайцы, становится поводом для все растущего возмущения не только в России, но и в других странах.

Следующий этап - это продолжение той же самой ментальной ловушки, в которой живет и сам Китай. Централизованные экономики, даже если они живут на мировом рынке, не могут не взять под контроль своих подданных. Для тех, кто не знает, китайское правительство называет себя "Правительством всех китайцев", а не только граждан страны "Китай". Результат при этом будет весьма простой. Китайцы будут стремиться взять под свой контроль наиболее прибыльные предприятия, в которых уже есть китайские инвестиции.

Возможно, здесь могучая китайская рука упадет и на арматурные компании, которые контейнерами поставляют китайскую арматуру в Россию. У нас таковых много, и некоторые из них поставляют до 200 контейнеров в месяц. Достойный кусок для приобретения! Наложив сюда традиционную для китайцев способность мыслить глобально и десятилетиями, в контексте своей мировой, а отнюдь не европейской мировой истории, мы увидим, что ни много, ни мало, но покупка за любые деньги хорошо ставших на рынке компаний, успешно продающих китайскую арматуру, должно стать ведущей тенденцией Китайских солдат рынка.

Когда же это закончится? И уйдет ли Китай с рынка? По нашему мнению, нет. Цена пробьет все преграды, качество китайской арматуры растет, оттесняя традиционных победителей тендеров в ниши и незаметные пока для китайского "большого ока" сегменты. Режим наибольшего благоприятствования в торговле, созданный между Россией и Китаем, не позволит широко применить традиционную для России практику административного вмешательства, например, в виде квот на российскую продукцию, российского содержания в продукции или квот на импортозамещение.

Эти два фактора, ценовой и политический, создадут условия, когда Китай будет держать арматурный рынок "за нос и бить по затылку", как учили германские стратеги второй мировой войны, подталкивая владельцев бизнеса к передаче контроля над своими предприятиями китайским инвесторам или их представителям.

Индия-Санкт-Петербург, 2 февраля 2020 года