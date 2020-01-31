Валерий Бондаренко о Группе КОНАР: Сегодня в Группе 15 компаний, в том числе совместные предприятия с российскими и европейскими партнерами.

Создали собственный Научно-технический центр с уникальными компетенциями по критическому инжинирингу – разработке, выпуску и испытаниям трубопроводной арматуры для агрессивных сред.

В прошлом году мы приступили к формированию в Челябинске центра машиностроительных компетенций по судостроению. Создали собственный Научно-технический центр с уникальными компетенциями по критическому инжинирингу – разработке, выпуску и испытаниям трубопроводной арматуры для агрессивных сред. В 2020 году есть планы по открытию новых производственных предприятий и направлений. Законодательное собрание Челябинской области объявило официальную Благодарность генеральному директору АО «КОНАР» Валерию Бондаренко за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в социально-экономической жизни Тракторозаводского района города Челябинска. В эти дни район отмечает 83 года со дня основания. Первая собственная производственная площадка компании КОНАР была организована более 20 лет назад и в настоящее время продолжает действовать именно в Тракторозаводском районе. Здесь налажено производство фланцев, фланцевого крепежа и деталей трубопровода, одно из крупнейших в РФ. Основные предприятия Промышленной группы КОНАР сейчас сосредоточены в индустриальном парке «Станкомаш».

Сайт Группы КОНАР, 30 января