Благовещенский арматурный завод (АО БАЗ, входит в состав Группы ОМК) подтвердил соответствие международному стандарту качества. Система менеджмента качества полностью отвечает требованиям API Specification Q1, ISO 9001:2015

Впервые сертификат Американского института нефти БАЗ получил в апреле 2018 года, после чего предприятие ежегодно подтверждает соответствие его высоким стандартам. Область проверки аудиторов Американского института нефти – вся технологическая цепочка производства изготовления трубопроводной арматуры завода: от закупки сырья и материалов до складирования готовой продукции. – Сертификация подтверждает эффективность работы по управлению качеством продукции на Благовещенском арматурном заводе и возможность наилучшим образом удовлетворять требования международных клиентов нашего предприятия», – прокомментировал управляющий директор АО «БАЗ» Андрей Елисеев.
Сайт Группы ОМК, 27 января