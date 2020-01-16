Новая ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖУРНАЛА ТПА. Разновидности арматуры по типу уплотнений. Часть 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

110 Бессальниковая арматура: Арматура, у которой герметизация штока, шпинделя по отношению к окружающей среде обеспечивается без помощи сальникового уплотнения (сильфонами, мембранами или другими элементами конструкции).

111 Мембранная арматура (Нрк. диафрагмовая арматура): Арматура, у которой в качестве чувствительного или запирающего элемента применена мембрана, которая может выполнять функции уплотнения корпусных деталей, подвижных элементов относительно окружающей среды, а также уплотнения в затворе.

112 Сальниковая арматура: Арматура, у которой герметизация штока, шпинделя, или другого подвижного элемента относительно окружающей среды обеспечивается сальниковым уплотнением.

113 Сильфонная арматура: Арматура, у которой для герметизации штока относительно окружающей среды, а также в качестве чувствительного элемента либо силового элемента, используется сильфон.

ООО МЦ ТПА, журнал ТПА №1(106), 2020