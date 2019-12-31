С Новым годом и Рождеством!

Желаем много труда, нестабильного решения новых задач и делать так, чтобы наш арматурный мир не превратился в застойное болото контрафакта и подделок.

ТПА работает со 2 января и далее все дни, как принято почти во всех странах. Готовим февральский номер журнала и 5 февраля будем на Юбилее Брестского арматурного завода ТЕРМОБРЕСТ. Календарь командировок и имиджевые модули в макетах журнала расписаны до середины 2020 г.

Хорошего настроения и удовлетворения от каждого трудового дня.

Не отказывайте себе ни в чем! Любите свою семью и работу!

Дмитрий Грак, Группа ТПА, 31 декабря