Команда ТПА поздравляет Вас с Новым годом!

Уважаемые друзья! Везде царит предновогоднее настроение и сегодня в пятницу для многих это последний рабочий день в 2019 году. Есть еще резерв 30 декабря в понедельник, но это уже для трудоголиков.

2019 был сложнейшим годом для всех.

Делать журнал на высоко профессиональном уровне стало намного сложнее. Сегодня трудно найти авторов, мотивированных экспертов, интересных и нестандартных для арматурстроителей собеседников. Для всего коллектива ТПА издавать журнал - это поиск самого актуального контента, бессонные ночи корректоров в поиске описок, переносов, запятых и тд. У нас нет попечителей, инвесторов, учредителей и поэтому много времени уходит на поиск рекламодателей и ежедневную оптимизацию расходов. Уверены Новый 2020 год будет лучше. Журнал ТПА станет лучше и другим. Все больше специалистов понимают, что сделать второй или третий такой журнал как ТПА практически невозможно.

Поздравляем всех наших болельщиков, подписчиков, авторов, членов редколлегии, дизайнеров. корректоров, редакторов. Впереди новые номера журнала, креативные обложки и модули, интеграция в Facebook и много позитива. Уверены в успехе ТПА потому что мы работаем для Вас!

С новым годом!

Дмитрий Грак