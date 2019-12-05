БИБЛИОТЕКА ТПА. Новая книга члена редколлегии журнала ТПА профессора Олега Петровича Мулюкина «Цепи общества. Избранные поэзия и проза из творческой тетради»

Аннотация

Представляемые вниманию читателя фрагменты из творческой тетради заслуженного профессора Российской Федерации Олега Мулюкина, проработавшего восемнадцать лет инженером-конструктором в аэрокосмической промышленности и более двадцати лет в учреждениях высшего образования в бывшем СССР и в нынешней России, вернувшейся в стан капитализма, содержат подборку наиболее удачных в литературном плане и замеченных российской общественностью стихов, прозы и критических раздумий, которые, на наш взгляд, найдут свою нишу слушателей, в том числе среди зарубежных читателей, интересующихся нынешними событиями в российском обществе, переживающем не лучшие времена. Материалы из творческой тетради подаются ненавязчиво, порой критично к власти, нередко с юмором, но всегда с уверенностью в торжестве идеалов демократии, прав человека и свободы творческой личности в противостоянии с серостью, алчностью и человеческой глупостью.

Отрывок для арматуростроителей

Вся история арматуростроения свидетельствует, что оно ошибок не прощает... В арматуростроении мелочей нет, люба ошибка/недочет конструктора-проектировщика, производственника, испытателя или эксплуатационника со временем проявит себя в работе: приведет к нарушению работоспособности или отказу изделия , а в ряде случаев способна спровоцировать аварию с катастрофическим и последствиями для экологии окружающей среды и, что самое страшное, может привести к гибели людей...

Источник: журнал ТПА №6 (105), выйдет из печати 20 декабря