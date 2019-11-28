Пензенское НПО ГАКС-Армсервис. Новогодний акционный подарок — планшет Samsung GALAXY Tab

УСЛОВИЯ АКЦИИ:

1. Станьте участником акции, заполнив до 31 декабря 2019 года форму заказа.

2. Пришлите заявку на наше оборудование (Опросные листы, ТЗ, или в свободной форме)

3. После выполнения Вами двух вышеперечисленных условий, наш менеджер свяжется в Вами и поможет заключить договор.

4. Условия, которые необходимо соблюсти для получения планшета:

- Сумма договора должна быть не менее 500 000 рублей.

- Договор должен быть заключен до 31 марта 2020 года.

5. После заключения договора, мы в течение 20 дней высылаем Вам планшет (Адрес получателя и другие вопросы уточняем у Вас после заключения договора). Планшет высылается лично Вам.

Сайт НПО ГАКС-Армсервис, 27 ноября