В 2020 году отчетность для бизнеса на «упрощенке» отменят. Налоги будет считать Инспекция ФНС, а не бухгалтерия. Компании должны забыть о сложной финансовой отчетности с 3-го квартала 2020 г.

В июле 2020 года в России отменят отчетность для тех предпринимателей, которые используют "упрощенку" по доходам. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

В июле в России завершился третий этап реформы контрольно-кассовой техники (ККТ). По данным ФНС, более 1,5 млн налогоплательщиков зарегистрировали 3,2 млн кассовых аппаратов. Это в 2,5 раза больше дореформенного парка. Ежемесячно в режиме реального времени служба контролирует 3,3 трлн рублей выручки. Реформа ККТ позволила существенно снизить административную нагрузку на бизнес: ликвидирована кассовая отчетность, количество налоговых проверок относительно 2016 года сократилось в четыре раза. "Я хочу, чтобы предприниматели забыли о сложной финансовой отчетности. Считать будет налоговая", - сказал Мишустин в студии программы ТВ. Говоря о дальнейшем развитии системы налогового администрирования, глава ФНС напомнил, что она, фактически, начала формироваться лишь с конца 90-х годов. С одной стороны, Россия не прошла тот путь, который проходили развитые системы администрирования других стран. С другой, на примере других удалось избежать многих ошибок. В результате, есть ряд технологий, которыми теперь интересуются зарубежные администрации. Одна из них связана с возможностью администрирования налогоплательщиков в одной точке. "Нам удалось создать технологию единого личного кабинета для наших налогоплательщиков. Когда российский космонавт Павел Виноградов заплатил налог за землю с орбиты, об этом написали в Книге рекордов Гиннесса. Это стало возможно, когда мы создали технологию бесконтактного администрирования: 30 млн человек платят налоги таким способом", - подчеркнул Мишустин. Еще одно прорывное решение - система АСК НДС, которая автоматически отслеживает цепочки создания добавленной стоимости. В результате, налоговый разрыв составляет 0,6%, в то время как в Европе этот показатель от 10% и выше.

Сайт НАНС, 26 ноября 2019