Какая зарплата у генерального директора? Данные ФОРБС по 10 отраслям машиностроения, промышленности, банкам, страхованию, торговли и т.д.

Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в 2019 году выросла почти в 1,5 раза, до 3,28 миллиона долларов по сравнению с прошлогодним показателем, следует из составленного Forbes рейтинга отраслей, топ-менеджеры в которых получают самые высокие вознаграждения. Forbes анализирует данные по зарплатам руководителей с 2006 года. В рейтинг входят 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего. За основу для составления рейтинга взяты суммы вознаграждений, которые крупнейшие компании из различных секторов экономики выплатили топ-менеджерам за 2018 год или назначили в 2019 году. Рекорд рейтинга принадлежит нефтяникам - в 2013 году средняя зарплата президентов нефтегазовых компаний составила 3,77 миллиона долларов. Как пишет издание, больше всего в 2019 году платят топ-менеджерам в "нефтянке", тяжелой промышленности и телекомах. Лишь один раз за всю историю рейтинга нефтяников обогнали инвестбанкиры: в 2007 году благодаря буму IPO и сделок M&A инвестиционные банки стали зарабатывать огромные деньги и платить многомиллионные бонусы. Средняя зарплата руководителей в отрасли тогда составила 3 миллиона долларов, в нефтегазовой отрасли - 2,4 миллиона долларов. Сегодня топ-менеджеры инвестиционных банков зарабатывают за год в среднем 1,2 миллиона долларов, занимая четвертую строчку списка. Добавляется, что самый большой рост среднего вознаграждения руководителя показали транспортные компании (49%), строительные и девелоперские компании (39%) и торговые сети (24%).

На втором месте - компании тяжелой индустрии (средняя зарплата руководителей - 1,78 миллиона долларов), на третьем - телекоммуникационные компании (1,29 миллиона долларов). Замыкают пятерку лидеров коммерческие банки (1,09 миллиона долларов). На шестом месте находятся торговые сети (970 тысяч долларов), на седьмом - транспортные компании (920 тысяч долларов), на восьмом - строительные и девелоперские компании (710 тысяч долларов). Руководители страховых компаний в 2019 году в среднем получили 670 тысяч долларов, топ-менеджеры производителей потребительских товаров - 590 тысяч долларов, агрохолдингов - 520 тысяч долларов.

На последнем месте находятся фармацевтические компании (400 тысяч долларов).

Источник: РИА-Новости, 25 ноября