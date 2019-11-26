ТПА: КОНСУЛЬТАЦИЯ. Журнал ТПА отвечает на самые злободневные вопросы. Сегодня о терминах и путанице понятий. В чем разница между контрафактом и фальсификатом?

ВОПРОС

Просим подробно прокомментировать отличие контрафакта от фальсификата.

ОТВЕТ:

Сначала нужно сказать, что оба явления – изготовление и (или) поставка контрафактной или фальсифицированной продукции являются незаконными. Очень характерны и вполне обоснованными являются синонимы этих явлений применительно к трубопроводной арматуре: «поддельная арматура», «пиратская арматура», «серая арматура» «самопальная арматура», «левая арматура».

Контрафакт и фальсификат, несмотря на очевидное сходство, как незаконный оборот продукции, имеют различия с правовой точки зрения. Попробуем разобраться.

Слово «контрафакт» (contrefaction - «подделка») означает изготовление продукции с нарушением авторских прав, по чужой документации, незаконного использования товарного знака. В рыночных условиях ради получения прибыли, некоторые горе-изготовители прибегают к воровству интеллектуальной собственности, экономя финансы на исследования, проектирование, всестороннее испытание опытных образцов. Защите исключительных прав на интеллектуальную собственность и борьбе с контрафактом посвящено несколько статей в Гражданском Кодексе РФ.

Фальсификация – это изготовление продукции с нарушением технологии, низкого качества, сопровождаемое поддельными (ложными) паспортами. Фальсификация (falsifico — подделываю) имеет целью выдать некачественный товар за оригинальный. Фальсификатом становится и выпущенная ранее и восстановленная без установленных правил арматура, на которую были оформлены паспорта для реализации под видом новых изделий, а также продукция, которая изготавливается по устаревшим чертежам на несертифицированном оборудовании, ввиду чего представляет немалую опасность для потребителей.

Источник: МЦ ТПА и ТК 259, 26 ноября 2019 года