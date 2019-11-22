Поздравляем всех бухгалтеров и специалистов ФНС с профессиональным праздником! Бухучет вечен и никакая «цифра» его не отменит! Накануне Дня бухгалтера КОНАР организовал Налоговый клуб

В преддверии профессионального праздника – Дня бухгалтера – специалисты финансовых служб предприятий Промышленной группы «КОНАР» собрались в «Налоговом клубе». Бухгалтеров пригласили в главный административный корпус КОНАРа, чтобы обсудить изменения в налоговом законодательстве, которые вводятся с 2020 года, изучить спорные вопросы налогообложения и в целом провести подготовку финансовых служб к работе в следующем году. – Цель нашей встречи – сделать обзор по изменениям в налоговом законодательстве, – рассказала заместитель финансового директора АО «КОНАР» Инна Чванина. – Для бухгалтеров очень важно быть в курсе всех нововведений, знать и понимать, что происходит. Не менее важен сам факт собрания: задачи у нас общие, проблемы тоже, естественно, их нужно решать вместе. Увидеться и пообщаться вживую удается редко, потому что все мы работаем на разных предприятиях. А ведь многие нюансы можно понять именно при личных встречах. Встреча в формате клуба профессионалов задумывалась давно. И вот накануне Дня бухгалтера она, наконец, состоялась. Все бухгалтеры Группы предприятий молодцы, все большие профессионалы. Поэтому и пообщаться было приятно.

– Очень хорошая встреча, – поделилась впечатлениями одна из участниц клуба, бухгалтер по расчету заработной платы ООО «ВЭББ» Наталья Худякова. – Иногда, выполняя свои основные обязанности, о нововведениях не задумываешься, особенно, если напрямую они тебя не касаются. Но бухгалтер не может полноценно работать, не зная общей картины, отраженной в законодательстве. Сегодня узнала много нового, что нас ждет в 2020 году. После таких встреч можно не ездить на специализированные семинары. Из представленного обзора, мы получили исчерпывающую информацию. Важно и то, что смогли пообщаться, узнать о проблемах коллег и понять пути выхода из тех или иных ситуаций.

В течение почти двух часов участницы клуба обсудили широкий круг вопросов, начиная с налогов и льгот для резидентов индустриального парка, и заканчивая вопросами начисления заработной платы, НДФЛ, работы с внебюджетными фондами. Также были представлены новые формы отчетности и новые бланки. В ближайшее время будет актуализирована памятка бухгалтера, размещенная на портале КОНАР. В заключение встречи прозвучали взаимные поздравления с профессиональным праздником, участницы встречи получили по коробке конфет – чтобы «подсластить» нелегкий труд бухгалтера.

Использованы данные с сайта ГК КОНАР, 21 ноября