ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФИРМА ОНИКС ОТКРЫЛА ПРОИЗВОДСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Этому событию предшествовала долгая и тщательная подготовка. 3 апреля 2016 года открыли новый офис и склад компании ОНИКС в г.Екатеринбург. На протяжении 3,5 лет наш филиал оперативно и быстро удовлетворял потребности наших клиентов из Уральского и близлежащих регионов в качественной арматуре и деталях трубопроводов. Вся необходимая продукция постоянно поддерживалась в наличии на складе, тем не менее, производственных мощностей, которые территориально находятся в г.Санкт-Петербург со временем стало не достаточно из-за постоянно растущего спроса. Производство состоит из нескольких основных участков: - участок с заготовками - участок механической обработки - участок сборки готовой продукции - обязательная проверка готовой продукции ОТК На производстве установлены современные станки, соответствующие высоким стандартам и оптимальным условиям труда. Открытие нового производства поможет увеличить объем выпускаемой продукции и сроки производства. Теперь мы можем еще более оперативно и быстро удовлетворять потребности наших клиентов из Уральского и близлежащих регионов в качественной арматуре и деталях трубопроводов. Обращайтесь к нам, мы с радостью предоставим услуги: - Изготовление фланцев из поковок - Переточка в исполнения - Рассверловка отверстий - Изменение диаметра фланца/ заглушки - Уменьшение толщины фланца/ заглушки - Прочие токарные работы

Сайт ООО «ОНИКС», 31 октября