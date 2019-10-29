Наши в Китае. Электроприводы ЗАО «Тулаэлектропривод»повышенной безопасности для АЭС на выставке в Пекине

С 17 по 19 октября 2019г. в г. Пекине прошла китайская международная выставка атомной энергетики «CINE 2019». Она собрала экспертов отрасли и специалистов для обмена информацией о последних достижениях, охватывающих все области индустрии, такие как добыча ядерного сырья, передача и трансформация энергии, проектирование и строительство атомных станций, эксплуатация и управление, оборудование, программное обеспечение (инвестиции), ядерная безопасность и общественное признание ядерной энергетики.

Многооборотные электроприводы повышенной безопасности для АЭС по ТУ 3791-006-05749406-2000 были специально разработаны по заказу «АтомСтройЭкспорт» и впервые были поставлены при строительстве 1-го и 2-го энергоблоков Тяньваньской АЭС. В настоящее время данные электроприводы являются базой поставок для всех российских АЭС, АЭС «Куданкулам», АЭС «Бушер», АЭС Украины и Болгарии.

Сайт ЗАО «Тулаэлектропривод», 28 октября