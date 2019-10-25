Дневник главного редактора
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Подписка на ТПА в 2020 году вырастет в два раза. По данным подписных агентств в конкурсах на оплату подписки журнал ТПА побеждает. У нас лучший контент и самая низкая цена.

25 октября, 2019 9
Пока во всех конкурсах победа за ТПА! По прогнозам осенний ТПА №5 еще прибавит подписчиков и значительно.
С 2020 года бесплатные номера выборочно рассылаются только крупнейшим потребителям арматуры и инжиниринговым (сервисным) компаниям. В базе ТПА только проектных НИПИ более 1500 организаций.

МЦ ТПА, 25 октября
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