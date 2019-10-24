ООО «ПРИВОДЫ АУМА»: опыт борьбы с контрафактом электроприводов на российском рынке (Тезисы доклада на семинаре ТПА)

В своей практике компания АУМА чаще всего сталкивается именно с фальсифицированными изделиями, которые сопровождаются искаженной информацией о технических характеристиках. Нередки случаи, когда на приводе АУМА несанкционированно размещаются идентификационные таблички с указанием года производства 2018 или 2019. По факту же привод оказывается приводом первого поколения, выпуск которых был остановлен в 2012 году. Таким образом, под видом нового продается оборудование, выработавшее свой ресурс. Если такой привод в общепромышленном исполнении применяется на взрывоопасных объектах – это страшно и опасно вдвойне. Применение фальсифицированного оборудования на объектах водной промышленности также угрожает серьезными последствиями. Несвоевременное открытие или закрытие трубопроводной арматуры в аварийной ситуации может привести, например, к гидроудару. В результате может быть нарушена работа инженерных систем всего населенного пункта. Для того чтобы обезопасить себя заказчику необходимо помнить о том, что в комплект поставки оригинальной продукция АУМА всегда входит следующий перечень документов:

§ Паспорт изделия

§ Сертификат испытаний

§ Схема подключения

§ Инструкция на русском языке

Проверив сопроводительную документацию, следует произвести визуальный осмотр электроприводного оборудования. Оригинальные приводы не имеют следов незаводской сварки или спайки, состоят из оригинальных комплектующих. Далее следует произвести проверку подлинности комиссионных номеров на официальном сайте ООО «ПРИВОДЫ АУМА» - www.auma.ru. Ниже приведено пошаговое описание процедуры проверки:

1. Зайти на сайт в раздел Сервис и техподдержка – Тех.данные к заказу.

2. В поле Order number ввести комиссионный номер привода, состоящий из 8 цифр. Ком. номер указан на идентификационной табличке, расположенной на корпусе электропривода. В поле Output format можно выбрать формат искомого документа – PDF-формат, Word-формат.

3. Просмотреть в режиме Web-страницы или сохранить сформированный по запросу документ, который содержит технические характеристики электропривода, блока управления, редуктора (если они входит в заводскую комплектацию), а также схему подключения.

4. Проверить, соответствуют ли технические данные заказу. (Эти же данные Вы можете найти в Паспорте изделия).

Если данные не соответствуют заказу, значит Вы столкнулись с контрафактным изделием.

Если после ввода ком. номера в пустую строку (см. выше п. 2), документ не загружается, и появляется пустое окно, значит информация о данной комплектации в базе отсутствует, и изделие возможно является неоригинальным.

Если Вы попадете в такую ситуацию или у Вас возникнут сомнения в подлинности изделия или документации на него, просим Вас обратиться в ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в любой из нижеприведенных отделов:

Отдел корпоративной безопасности

Дудоров Сергей Евгеньевич, руководитель отдела

Тел.: + 7 (495) 755 60 01, доб.215

Моб.: +7 905 740 02 24

DudorovS@auma.ru

Отдел технической поддержки

Глоба Андрей Павлович, инженер технической поддержки

Тел.: +7 (495) 755 60 01, доб.240

tp@auma.ru

Отдел сервиса

Соловьев Александр Александрович, руководитель отдела

Тел: +7 (495) 755 60 01, доб.226

Service@auma.ru

Компания «ПРИВОДЫ АУМА» является членом АПТС – Ассоциации Производителей Трубопроводных Систем. Одной из первоочередных задач Ассоциации является системное решение проблемы фальсификата и контрафакта в области трубопроводных систем, их уничтожение как явления путем ликвидации экономической целесообразности в производстве и поставке фальсифицированной и контрафактной продукции для трубопроводных систем. В случае возникновения подозрений по закупленной продукции можно обратиться также в Ассоциацию, отправив письмо на электронную почту АПТС – info@rapts.ru или позвонив по телефону: +7 (499) 399 29 91.