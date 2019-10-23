СТАНДАРТИЗАТОР 2019 ГОДА. Сотрудникам ЦКБА вручены дипломы Новой всероссийской премии. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В номинации «За практический вклад в разработку стандартов, имеющих большое экономическое и социальное значение» дипломы были вручены сотрудникам ЦКБА С.Н. Дунаевскому, Т.Н. Венедиктовой и Н.Ю. Цыганковой. В 2019 году проходил конкурс на соискание новой премии «Стандартизатор года». Общероссийская общественная премия «Стандартизатор года» - совместный проект Всероссийской организации качества, ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» и журнала «Стандарты и качество». Цель проекта – популяризация стандартизации, как сферы, повышающей качество жизни, а также признание заслуг высококвалифицированных специалистов по стандартизации перед обществом и государством. Это признание заслуг всего коллектива ЦКБА в создании системы нормативных документов, по которым работают сотни предприятий изготовителей и потребителей трубопроводной арматуры, органов по сертификации самых различных отраслей промышленности.

Пресс-релиз ЦКБА, 23 октября