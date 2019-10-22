ТПА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ. ЧАСТЬ 1

Журнал «ТПА» начинает новую рубрику и серию статей, в которых будут опубликованы определения терминов, применяемых при научных исследованиях, проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации трубопроводной арматуры, ее комплектующих изделий и взаимосвязанного оборудования. Публикуемые термины и определения являются нормативными, так как они все приведены в утвержденных стандартах и других нормативных документах. Термины по арматуре основаны на новом стандарте СТ ЦКБА 123–2019 «Арматура трубопроводная. Термины и определения (с иллюстрациями)», который недавно был утвержден и уже размещен в информационно-поисковой системе NORMACS.

1. Трубопроводная арматура (арматура), (ТПА): Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах, оборудовании и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения.

П р и м е ч а н и я

1 Под управлением понимается перекрытие, открытие, регулирование, распределение, смешивание, разделение.

2 Во множественном числе термин не употребляется.

2. Вид арматуры: Классификационная единица, характеризующая функциональное назначение арматуры.

П р и м е ч а н и е – Примеры видов арматуры: запорная арматура, регулирующая арматура, предохранительная арматура, обратная арматура, разделительная арматура и др.

3. Комбинированная (многофункциональная) арматура: Арматура, совмещающая различные функции.

П р и м е ч а н и е – Примеры комбинированной арматуры: запорно-обратная, запорно-регулирующая.

4. Тип арматуры: Классификационная единица, характеризующаяся направлением перемещения запирающего или регулирующего элемента относительно потока рабочей среды и определяющая основные конструктивные особенности арматуры.

П р и м е ч а н и е – Примеры типов арматуры: задвижка, кран, клапан, затвор дисковый.

5. Однотипная арматура: Арматура конструктивно подобная, выполняющая одинаковую функцию.

6. Параметрический ряд арматуры: Совокупность конструктивно подобной арматуры одного вида и типа, отличающихся друг от друга численными значениями основных параметров – номинальных давлений и (или) номинальных диаметров.

7. Таблица фигура (таблица фигур); т/ф: Условное обозначение, представляющее собой сочетание букв и цифр, определяющих тип арматуры, конструктивное исполнение арматуры, материал корпуса, материал уплотнения в затворе, вид привода.

П р и м е ч а н и я

1 Пример – Т/ф 31с986нж (31 – задвижка; с – стальная; 9 – управление электроприводом; 86 – конкретное конструктивное исполнение; нж – нержавеющая наплавка в затворе).

2 Таблицы фигур регистрирует АО «НПФ «ЦКБА» в соответствии с СТ ЦКБА 023. Справочник зарегистрированных таблиц фигур приведен в СТ ЦКБА 036.

8. Типоразмер: Конструкция арматуры конкретного номинального диаметра и номинального (рабочего) давления и имеющая обозначение группового основного конструкторского документа (основного исполнения изделия).

9. Типовой представитель: Один из типоразмеров параметрического ряда или части ряда конструктивно подобной арматуры, результаты испытаний которого распространяются на весь или часть параметрического ряда арматуры.

10. Технические характеристики: Информация, приводимая в технических документах на арматуру, содержащая сведения о номинальном диаметре, номинальном или рабочем давлении, температуре рабочей среды, параметрах окружающей среды, габаритных размерах, массе, показателях надежности, показателях безопасности и других показателях, характеризующих применяемость арматуры в конкретных эксплуатационных условиях.

11. Показатели назначения: Основные технические данные и характеристики арматуры, определяющие возможность ее безопасного применения в конкретных условиях эксплуатации.

12. Арматура с дистанционно расположенным приводом [исполнительным механизмом] (арматура под дистанционное управление): Арматура, которая управляется приводом [исполнительным механизмом], не установленным непосредственно на ней.

13. Исполнение арматуры: Вариант базовой конструкции арматуры, отличающийся отдельными техническими характеристиками при тех же значениях номинального диаметра и номинального или рабочего давления.

П р и м е ч а н и е – Информация об исполнениях арматуры содержится в групповом конструкторском документе. Исполнения могут отличаться от базовой конструкции материалом корпусных деталей, присоединением к трубопроводу, приводом, стойкостью к внешним воздействиям и др.

14. Антистатическое исполнение: Исполнение арматуры, в котором конструкция обеспечивает непрерывную электропроводность между корпусом и подвижными деталями арматуры.

15. Рабочая среда (Нрк. проводимая среда): Среда, для управления которой предназначена арматура.

П р и м е ч а н и е – Основные группы рабочих сред: жидкие, газообразные, газожидкостные, пульпа, пар, плазма, порошкообразные, суспензии.

16. Окружающая среда (внешняя среда): Среда, внешняя по отношению к арматуре и определяющая ряд эксплуатационных требований к ней, параметры которой учитываются при установлении технических характеристик арматуры.

17. Командная среда: Среда, передающая команду (сигнал) от системы автоматического регулирования к позиционеру или другому виду реле.

18. Управляющая среда: Среда, обеспечивающая силовое воздействие привода или исполнительного механизма для перемещения запирающего или регулирующего элемента в требуемое положение.

19. Испытательная среда (Нрк. пробное вещество): Среда, используемая для контроля арматуры.

20. Цикл: Перемещение запирающего элемента из одного крайнего положения «Открыто» («Закрыто») в противоположное и обратно.

21. Блочная арматура: Арматура, состоящая из нескольких независимо функционирующих единиц арматуры, размещенных в одном корпусе.

22. Арматура низкого давления: Арматура, рассчитанная на номинальное давление до PN 25 (2,5 МПа) включительно.

23. Арматура среднего давления: Арматура, рассчитанная на номинальное давление свыше PN 25 (2,5 МПа) до PN 100 (10 МПа) включительно.

24. Арматура высокого давления: Арматура, рассчитанная на номинальное давление свыше PN 100 (10,0 МПа).

25. Главная арматура: Арматура, являющаяся частью запорных, предохранительных и регулирующих устройств, при срабатывании которых происходят изменения (прекращение, увеличение, уменьшение) основного потока рабочей среды, и приводимая в действие средой, поступающей из импульсной арматуры.

26. Импульсная арматура (импульсный механизм), (Нрк. управляющая арматура, пилотная арматура): Встроенное или вынесенное вспомогательное устройство в арматуре непрямого действия, обеспечивающее, при соответствующем изменении параметров рабочей среды, перемещение запирающего или регулирующего элемента главной арматуры.

27. Арматура разового действия (Нрк. арматура однократного действия, арматура одноразового действия): Арматура, предназначенная для однократного срабатывания в аварийной ситуации, либо в системах, рассчитанных на срабатывание только один раз.

П р и м е ч а н и е – Арматура разового действия после срабатывания не может применяться без полной замены либо восстановления отдельных деталей и узлов.

28. Арматура с автоматическим управлением: Арматура, в которой управление потоком рабочей среды происходит посредством воздействия на привод или исполнительный механизм управляющей среды или командного сигнала от приборов автоматической системы управления.

29. Автоматически действующая арматура: Арматура, работающая от энергии рабочей среды и (или) функционирование которой происходит без участия человека.

30. Арматура с удлиненным штоком [шпинделем] (Нрк. длинноствольная арматура, длинноштоковая арматура, удлиненная арматура): Арматура с вынесенной приводной частью из зоны экстремальных температур или повышенной активности и агрессивности рабочей среды, или для управления подземной арматурой.

31. Арматура с покрытием: Арматура, у которой внутренние полости и поверхности деталей, соприкасающиеся с рабочей средой, имеют полимерные, неорганические или композиционные покрытия.

П р и м е ч а н и е – По виду покрытия арматура может быть: гуммированной; эмалированной; с покрытием фторопластом, эбонитом и др.

32. Армированная арматура: Арматура из неметаллических материалов, усиленная с наружной стороны металлическими конструкциями.

33. Гуммированная арматура: Арматура, внутренние полости которой имеют эластомерное (резиновое) покрытие.

34. Футерованная арматура: Арматура, у которой внутренние поверхности, соприкасающиеся с рабочей средой, имеют полимерные покрытия.

35. Срабатывание арматуры: Перемещение запирающего элемента из крайнего положения («Закрыто», «Открыто») в соответствующее противоположное положение («Открыто», «Закрыто») либо перемещение регулирующего элемента из одного фиксированного положения в другое, связанное с выполнением основной функции данного вида арматуры.

П р и м е ч а н и е – Примеры срабатываний арматуры: сброс рабочей среды в аварийном режиме предохранительным клапаном; перекрытие потока рабочей среды отсечным или отключающим клапаном; закрытие обратного клапана или обратного затвора при возникновении обратного потока рабочей среды; регулирование параметров рабочей среды регулирующим клапаном и т. д.

36. Байпасная арматура: Арматура, устанавливаемая на трубопроводе, параллельном (обводном) основному технологическому трубопроводу.

П р и м е ч а н и е – Байпасная арматура устанавливается для уменьшения усилия срабатывания арматуры основного трубопровода или для выведения из работы арматуры основного трубопровода с целью ее обслуживания или ремонта.

37. Сейсмостойкая арматура: Арматура, сохраняющая прочность, герметичность относительно окружающей среды и функционирование во время и после землетрясения.

38. Сейсмопрочная арматура: Арматура, сохраняющая прочность и герметичность относительно окружающей среды во время и после землетрясения.

39. Вибростойкая арматура: Арматура, сохраняющая прочность, герметичность относительно окружающей среды и функционирование во время и после воздействия вибрации.

40. Вибропрочная арматура: Арматура, сохраняющая прочность и герметичность относительно окружающей среды во время и после воздействия вибрации.

41. Взрывозащищенная арматура: Арматура, при эксплуатации которой устранена или затруднена возможность воспламенения окружающей ее взрывоопасной среды.

42. Огнестойкая арматура: Арматура, сохраняющая прочность и герметичность относительно окружающей среды во время и после огневого воздействия в течение заданного времени.

П р и м е ч а н и е – Огнестойкость определяется промежутком времени, в течение которого воздействие стандартного очага пожара не приводит к потере основных функциональных свойств.

43. Установочное положение арматуры: Допускаемое расположение арматуры на трубопроводе или оборудовании.

П р и м е ч а н и е – Установочное положение оговаривается в технической документации по отношению к оси трубопровода или к вертикальной оси или применительно к приводу (например, «установочное положение – любое», «приводом вверх», «приводом вниз», «расположением привода под углом не более 45° к оси трубопровода» и т. д.).

44. Наименование арматуры: Основные сведения о типе и (или) виде арматуры, применяемые в конструкторской, эксплуатационной и заказной документации.

П р и м е ч а н и е – Наименование арматуры может включать дополнительную информацию об основных параметрах, виде привода, конструктивной разновидности и др.

45. Обозначение арматуры: Принятое обозначение основного конструкторского документа на арматуру в соответствии с ЕСКД или другими стандартами.

П р и м е ч а н и е – Обозначение арматуры принимает разработчик (изготовитель) в соответствии с принятой им системой обозначений или с применением классификатора ЕСКД по обозначению изделий (для трубопроводной арматуры принят класс 49).

46. Партия арматуры: Определенное количество единиц арматуры, изготовленной за ограниченный период времени по одной и той же конструкторской и технологической документации (стандарту), одновременно предъявляемой на испытания и (или) приемку, при оценке качества которой принимают одно общее решение.

П р и м е ч а н и е – Определение партии арматуры может отличаться от приведенного в данном пункте в зависимости от условий применения данного термина, требований заказчика и поясняться в соответствующем документе (стандарт, ТУ, договор и др.).

47. Конструкторская документация, КД: Графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство арматуры и содержат необходимые данные для его изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта.

48. Изготовитель: Юридическое или физическое лицо, изготавливающее в соответствии с технической документацией арматуру, наносящее на арматуру свое наименование (имя, товарный знак), подписывающее паспорт, признающее ответственность за безопасность арматуры и выполнение гарантийных обязательств.

МЦ ТПА, октябрь 2019 года